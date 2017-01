Inspectorul general încurajează profesorii şi elevii

5

amintiri de la banchet

Acum ca a trecut si banchetul si doamna director nu mai are ce sa ne faca, doar sa ne scada nota la purtare, doamne fereste....sa va zic niste mici intamplari amuzante de la petrecere. La un moment dat, cand sa-i facem directoarei o dedicatie , ala de la microfon i-a zis doamna Cruella Stan in loc de Mihaela Stan si au apucat-o dracii, dar a raspuns, ba chiar a multumit - ceea ce ne-a demonstrat ca stie de gluma....Mai nasol a fost cand doamna Stan, in loc sa ceara o măslină a spus ca vrea o "comisie de disciplină", iar in loc de alune a cerut o "sanctiune"! Cred ca era preocupata tot de scoală si de problemele dânsei, săraca! Am auzit ca unii profesori din scoala ii fac tot felul de necazuri si e mereu in priză din cauza lor. Succes, doamna director cruella, speram sa va descurcati la fel de bine si la anu, ca noi plecăm! Doamne-ajută! Va pupam pe neuron, ăăă pe biberon, sau pe tomberon daca cumva gresiti destinatia cand alergati spre inspectorat.......Cu respect sincer, un elev deal dumneavoastră.