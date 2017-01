Inspectorul general a fugit de la conferinţa de presă

Inspectorul general a fugit de la conferința de presă

Ieri ar fi trebuit să aibă loc, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prima conferință de presă a noului inspector general prof. Aliss Andreescu. O întâlnire așteptată de toți reprezentanții presei cu mare interes, având în vedere lipsa de comunicare cu această instituție de la data de 9 septembrie încoa- ce. În realitate, a fost doar o tentativă de întâlnire cu presa, la prezidiu aflându-se nu mai puțin de 10 persoane. Inspectorului general i-au stat alături colegi din inspectorat, reprezentanți ai poliției și centrelor de asistență educațională și psihopedagogică, reprezentanți ai elevilor și părinților. Însă, au absentat neașteptat cele două adjuncte, prof. Elena Buhaiev și prof. Cristina Merscic, care ne-au declarat că nici nu au fost invitate de „general”. Și-atunci de ce să ne mai mirăm că se fac speculații legate de… incompatibilitatea de la vârful ISJ? Preț de zeci de minute, invitații au vorbit despre exacerbarea fenomenului violenței în școli și modurile cum ar putea fi prevenit, subiectul putând fi însă tratat separat cu o altă ocazie. Când să pună și reprezentanții presei întrebări, inspectorul general a dat bir cu fugiții fără nicio explicație. Ulterior, a fost scuzată de colegi cum că a trebuit să participe la videoconferința cu ministrul Educației. Să fi fost la mijloc o strategie? Și chiar dacă aflaseră cu un sfert de oră înainte de conferința de presă că va fi o videoconferință, organizatorii puteau să mute discuția pe tema violenței în a doua parte a întâlnirii. Ni s-a solicitat sprijinul, ni s-a spus că se dorește o colaborare strânsă cu presa, ni s-au făcut o sumedenie de declarații „de dragoste”, dar, concret, am fost lăsați cu ochii-n soare. S-au făcut comasări contestate, s-au depus memorii care se tărăgănează, cum este în cazul liceului din Negru Vodă, se fac speculații pe seama disfuncțiilor din ISJ, soldate recent cu demisia prof. Maria Sorescu. Am fi vrut să știm care este situația microbuzelor pentru transportul elevilor, dacă sunt școli renovate recent, dar la care s-a renunțat din lipsă de efective, chiar am fi vrut să cunoaștem opinia inspectorului general privind asumarea de către guvern a Legii educației… Și multe altele. În schimb, nu am primit răspuns la nicio problemă, ridicându-se, astfel, numeroase semne de întrebare în ceea ce privește colaborarea ISJ cu presa și transparența, măcar simulată, a acestei instituții. N.R.: Iată care erau temele conferinței, așa cum sunt prezentate într-o așa-zisă mapă de presă: 1. Prezentarea echipei manageriale a ISJ Constanța (dar fără adjuncții de față) 2. Perspective strategice în anul școlar 2010-2011 3. Aspecte administrative refe-ritoare la unitățile de învățământ preuniversitar din județ 4. Proiecte, colaborări ale ISJ Constanța. Strategia invocată a fost că s-a început invers tratarea temelor… Noroc cu videoconferința!