Inspectoratele şcolare, degrevate de activităţi administrative

Andronescu „marchează" din nou:

Inspectoratele școlare, degrevate de activități administrative

Marţi, 31 Martie 2009.

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că procesul de descentralizare în învățământ trebuie să meargă până la recrutarea dascălilor și numirea directorilor de școli. „Descentralizăm chiar și recrutarea dascălilor, fiecare școală trebuie să-și asume responsabilitatea pentru calitatea dascălilor pe care îi au, desigur prin concurs. Inspectoratele trebuiesc degrevate de activitățile administrative, să rămână numai cu monitorizarea și evaluările”, a declarat Andronescu. Ministrul a reluat ideea ca numirea conducerii școlilor să se facă de un Consiliu de Administrație tripartit. „Discuția se poartă acum pe cine decide cine este directorul. Noi, ministerul, am propus să fie un Consiliu de Administrație alcătuit în părți egale din profesori, părinți și consilieri locali și ei să decidă cine este director. Încă discutăm acest proiect pentru a încerca să găsim cea mai bună soluție. Legea trebuie să prevadă mecanismele prin care directorul să poată fi înlocuit de același consiliu dacă nu performează”, a arătat ministrul. Ea a mai spus că la nivel național se vor păstra doar deciziile și politica privind conținutul procesului didactic, curriculum. Întrebată dacă a respectat principiul descentralizării și în 2002, când a acceptat ca Liceul Bolyai să devină unitate de învățământ cu predare exclusiv în limba maghiară, Ecaterina Andronescu, a pasat decizia la autoritățile locale. „Liceul Bolyai a devenit unitate cu predare exclusiv în limba maghiară în urma unui acord făcut la nivel local. Eu, într-adevăr, am venit atunci și am încercat să-i lămuresc pe elevii de liceu să nu se separe. După ce am aflat de demersul local, m-am urcat în mașină și am venit să încerc să găsesc o soluție și singura pe care am găsit-o a fost să determin ca cei care au intrat în liceu să termine în același liceu”, a declarat Andronescu. În altă ordine de idei, ministrul Educației a anunțat că la sfârșitul acestei săptămâni, echipele de evaluatori trimise în Spania și Italia pentru a vedea care este situația copiiilor români se vor întoarce în țară și vor face un raport. „O echipă este într-o vizită de evaluare în Italia și Spania atât în ceea ce privește lectoratele și cursurile de limbă română pentru care ministerul a trimis profesori acolo. La sfârșitul săptămânii se vor întoarce și vom face o evaluare și un raport”, a spus Andronescu.