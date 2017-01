Inovatori constănţeni, premiaţi la Gala Radio Constanţa

Inovatori constănțeni, premiați la Gala Radio Constanța

Ieri, Sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a găzduit Gala Premiilor Radio Constanța, eveniment ajuns la cea de-a doua ediție. Evenimentul a fost deschis de trupa Jazzlicious, formată din absolvenți și elevi ai Colegiului Național de Artă „Regina Maria”, foarte bine primiți de public și lăudați de Mihai Trăistariu, prezent, de asemenea, la eveniment. Trupa este formată din: Dima Porcescu (vioară), Robert Brăileanu (orgă), Sergiu Porcescu (chitară bas) și Vasile Fernando (tobe). Tema Galei Radio Constanța s-a centrat asupra Creativității și Inovației, distincțiile îndreptându-se spre tineri cu realizări importante, precum și către instituții și orga-nizații de tineret care promovează programe europene. Printre premianți s-au aflat elevi cu rezultate deosebite la concursuri școlare. Au primit plachetele Radio Constanța și Gela-Gabriela Marinescu și Cristina Marinescu, membre ale trupei Blaxy Girls. Nu a lipsit nici domeniul sportiv de pe lista premianților Radio Constanța, printre câștigători numărându-se echipa de handbal băieți, juniori și echipa de volei fete din Cernavodă, pentru participarea la competiții naționale și internaționale. Protejarea mediului înconjurător, domeniu foarte prețuit în zilele noastre, a fost, la rândul lui, luat în considerație de juriu. Astfel, Clubul Rangers de la Școala Generală din localitatea 2 Mai a fost premiat pentru proiectele privind protecția Mării Negre. Clubul Rangers este format din 20 de elevi ai Școlii generale 2 Mai, supraveghind, pe perioada vacanței, rezervația marină Vama Veche – 2 mai. În domeniul medical, premiile Radio Constanța pentru inovație le-au fost acordate asist. univ. dr. Raluca Pasăre și lui Ionuț Iordache, cercetător medic specialist în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Chirurgicale și Biotehnologii Medicale Constanța. La secțiunea „Afirmarea spațiului românesc în lume”, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a obținut premiul Radio Constanța: „Teatrul de Operă și Balet a întărit legăturile cu Academiile de Muzică, cu instituțiile de operă din țară, ducând astfel mesajul artistic constănțean în întreaga țară și mai departe în lume”, sună mesajul organiza-torilor. Distincția a fost primită de Daniela Vlădescu, care a vorbit despre importanța promovării artei de calitate: „Noi nu aducem bani, aducem spiritului frumusețe. Radio Constanța promovează crea-tivitatea, arta, știința și sportul. Aceste valori ne vor ajuta să rămânem oameni”, a spus di-rectorul Teatrului „Oleg Danovski”. În cadrul aceleiași secțiuni, actrița Dorotheea Petre a primit distincția acordată de Radio Constanța. Angajată a Teatrului de Stat Constanța, Dorotheea Petre a absolvit cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, și a obținut, de asemenea, premiul pentru interpretare la secțiunea „Un certain regard” la Festivalul de film de la Cannes, pentru rolul Evei Matei din „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”. Dorotheea Petre le-a dedicat premiul Radio Constanța tuturor tinerilor din județul Constanța, cărora le-a dat un sfat: să nu se dea bătuți. Un premiu pentru prestație artistică a fost obținut de Trupa Haz, din cadrul Casei de Cultură Eforie. Premiile Radio Constanța s-au îndreptat, în continuare, spre Universitatea „Andrei Șaguna”, Casa Corpului Didactic Constanța, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, Universitatea „Ovidius”, AIESEC. De asemenea, Mihai Trăistariu a primit o plachetă Radio Constanța pentru afirmarea spațiului românesc în lume. Artistul a interpretat live leodia „The Prayer“, alături de Iulia Pușchilă, o cântăreață talentată din Mangalia, în vârstă de numai 13 ani: „Acest copil este un fenomen vocal. Ea riscă să ia trofeul Cerbul de Aur și Mamaia. De aceea am vrut să cânt cu ea. E un copil care cântă ca un om mare”, a spus Trăistariu. Lista premiilor s-a încheiat cu ansamblul folcloric „Dobrogeanca” al Centrului Cultural Ovidiu. Cei 60 de copii au susținut, spre încântarea publicului, un moment artistic plin de energie, sub coordonarea instructorului Elena Dordea.