Infractorii din băncile liceului. Fură până şi la simulări

7

hoti sunte cei care i-au invatat sa fie hoti

Explicati-mi si mie, sa inteleg, de ce la tot felul de concursuri si olimpiade de limba si LITERATURA romana, daca elevul scrie una sau doua compuneri in care foloseste un limbaj din masa vocabularului si nu numai din cel fundamental, (FARA GRESELI DE ORTOGRAFIE, PUNCTUATIE, ASEZARE IN PAGINA, ETC, ETC, ETC) este depunctat pe motiv ca acea compunere este de un "nivel superior" si/sau " foloseste sabloane invatate pe de rost". De unde pana unde "pe de rost" daca textul dat este la prima vedere, dar elevul are ca preocupari principale ... cititul. Dar, asta e , ca la noi la nimeni : "nici prea-prea, nici foarte-foarte"., pe la mijloc, poate se lasa de tot de astfel de preocupari. De acum in colo eu zic PAS acestor subiecte despre presupusii "hoti" care sunt de fapt copii si imi indrept privirea, ionica, spre cei care au ochii reci, idei banale, dar mana inlestata vartos pe catalog.