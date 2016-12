Informaţia zilei pentru fanii Celine Dion

Informația zilei pentru fanii Celine Dion

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, CELINE DION împlinește 47 de ani. Celine Marie Claudette Dion s-a născut pe 30 martie 1968, în Charlemagne, Quebec.S-a născut într-o familie numerosă, având o situație financiară precară. A devenit cunoscută în lumea francofonă dupa ce René Angélil, ce urma să-i devină soț, și-a ipotecat casa pentru a-i finanța producerea primul album. În 1990 a lansat Unison, material discografic ce i-a adus popularitatea în America de Nord și în alte țări anglofone.Muzica a reprezentat o parte importantă din viața familiei ei (prenumele „Céline” provine de la piesa omonimă lansată de Hugues Aufray cu doi ani înaintea nașterii ei), aceasta crescând alături de celelalte rude în barul părinților, Le Vieux Baril. Încă din copilărie, Dion își dorea să interpreteze cântece, scrie radarmedia.ro."The Power of Love", "Think Twice", "Pour que tu m'aimes encore", "My Heart Will Go On", "I Drove All Night", "I Want You to Need Me", "I'm Your Angel"...sunt doar câteva dintre zecile de hituri ale artistei.