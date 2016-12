Inedit. Prima vizită a lui Carol I la Constanţa, în 1879. Cum a fost primit la Kustendje

Inedit. Prima vizită a lui Carol I la Constanța, în 1879. Cum a fost primit la Kustendje

La 30 octombrie 1879, Carol I, principele și apoi Regele României, marca prima vizită a unei fețe regale în Constanța, Kustendje cum se numea la acea vreme, după alipirea Dobrogei. În prima cuvântare în noua așezare românească, principele promitea „un viitor european” pentru Constanța: „Constanța este un port frumos, întemeiat ca și calea ferată de la Cernavodă de o societate engleză. Poziția orașului este sănătoasă, se află instalațiuni pentru băi de mare și câteva hoteluri bune. Noua Constanță, cea a României va câștiga într-un viitor apropiat un renume european”.În prima sa vizită făcută la Constanța, Carol I a fost găzduit în casa lui Edward Harris. Prin amabilitatea lui Gheorghe Radu Stănculescu, care a luat legătura cu descendenții familiei Harris, a apărut în internet o interesanta referire la această vizită care clarifica foarte bine cel dintâi contact al lui Carol I cu Constanța nou venită sub Coroana României.Vom reda mai jos un fragment dintr-o scrisoare pe care Edward Harris a trimis-o familiei sale, în care face referire la vizita familiei regale la Constanța, text ce ne-a fost pus la dispoziție de site-ul „Constanța de odinioară…” (constanta-imagini-vechi.blogspot.ro):„Kustendje, 6 noiembrie 1879Scumpa mea Mamă,... probabil ai văzut din ziare, că am găzduit pe Prințul României, [...] A.S. R. a ajuns la Cernavodă devreme în dimineața de joi 30 octombrie.M-am dus să-i ies în cale și de acolo l-am adus încoace cu un tren special. El s-a instalat în casa mea până sâmbătă 1 noiembrie, când din nou l-am escortat înapoi la Cernavodă. Știam deja de mai de multă vreme că intenționa să viziteze Kustendjie și, la un moment dat, venise vorba să fiu solicitat pentru casa mea, dar ideea căzuse și autoritățile locale au decis să-l găzduiască pe A.S. R. în oraș la casa unui grec; dar se pare că miniștrii din București, care cunoșteau Kustendje, nu au fost de acord, și, considerând-o pe a mea ca fiind singura casă potrivită să-l găzduiască pe Prinț, au decis să mă roage în acest scop, numai că nu mi s-a solicitat numai casa, ci m-au rugat să primesc Prințul și suita sa, și să le și asigur o pensiune completă în timpul șederii lor aici. Asta a fost o misiune formidabilă, dar nu exista cale de ieșire, deoarece suveranii domnitori (chiar dacă și numai un Prinț al României) nu sunt obișnuiți cu refuzurile, așa că ne-am pus pe treabă, am repartizat-o pe Miss Avery și toți copiii printre vecinii noștri, am adus oameni să revizuiască mobila, să curețe și să aranjeze toată casa, etc., am montat un gard nou în jurul grădinii, am făcut o nouă alee de acces pentru trăsuri până la intrarea principală, am cumpărat câteva covoare noi și niște vinuri scumpe, am angajat un strașnic bucătar francez din București, și în plus și niște chelneri, etc., pe scurt, am transformat casa si am adus-o, ca și pe noi înșine, la nivelul cel mai înalt pe care circumstanțele le impuneau. Draga de Annie a muncit ca un sclav și cu cel mai deplin succes. Ea este ca-tegoric o femeie minunată în situații de urgență de acest tip. Totul a fost perfect și camera de dormit și de toaletă a Prințului, adevărate bijuterii. Când am ajuns la gară, el a mers la biserică pentru un Te Deum, iar eu am fugit acasă să văd dacă totul era gata pentru micul dejun, care fusese comandat pentru ora 12. Puțin înainte de aceasta oră el a sosit, și Annie și cu mine, l-am întâmpinat la ușă și i-am urat „bine a venit!” Apoi l-am condus la dormitorul lui, Annie rezemându-se de brațul lui pe tot parcursul. Eticheta nu permite gazdelor să se așeze la masa persoanelor de rang Regal, fără o invitație. Aceasta a venit sub forma unei rugăminți de a lua mereu masa împreună la micul dejun și la cină. Eu am acceptat invitația, dar Annie a declinat-o, deoarece nu numai că ar fi fost cam obositor pentru ea să fie singura doamnă la o masă de 14 persoane, unde s-ar fi vorbit numai în franceză, dar și pentru că ar fi fost plictisitor pentru Prinț să o aibă mereu lângă el și să se simtă mereu obligat să-i acorde cu prioritate ei atenție. În prima zi el și-a exprimat regretul că ea nu a fost prezentă și a doua zi, la micul dejun, a insistat să roage ca ea să ia parte la cina din acea zi sau, cel puțin, să-și rezerve timp să-l întâlnească și să aibă o conversație. După micul dejun aghiotantul lui a venit la mine și mi-a spus că A.S.R. va fi foarte dezamăgit dacă „Madame” nu va cina împreună cu el, cel puțin o singură dată, în timpul șederii sale, așa încât, în situația asta, s-au lămurit lucrurile, și ea a acceptat. A fost cina la care toți Consulii au cinat cu Prințul și îți trimit, de asemenea, o copie a «Menu-ului», ca și a celui de la ultimul nostru mic dejun. Nu mă prea aștept să înțelegi mare lucru din aceste texte, dar poți să apelezi la cunoștințele de franceză ale lui William.Acest «Meniu» era mereu așezat în fața Prințului și era mereu ilumi-nat și arăta foarte drăguț. El i-a or-donat aghiotantului său să le ia cu el pe toate, ceea ce este considerat a fi un compliment. Cel pentru «cina diplomatică» era așezat sub steagurile tuturor națiunilor reprezentate la cină, cel românesc și cel englezesc fiind așezate în poziția cea mai proeminentă. El a condus-o pe Annie în sala de cină. Ea s-a așezat la dreapta lui și cel mai în vârstă consul în stânga lui. Eu am stat în fața lui cu consulul nr.2 la dreapta mea și nr.3 la stânga mea.Cu puțin timp înainte de cină a trimis pe cineva să mă cheme la el și mi-a ținut o foarte amabilă cuvântare spunând ce mare plăcere i-a făcut vizita la Kustendjie și cât de mult a apreciat ospitalitatea lui Annie și a mea, etc. Apoi m-a decorat cu ordinul «Steaua Româ-niei», o foarte frumoasă decorație, care se poartă în jurul gâtului. Bineînțeles a trebuit să mi-o pun imediat și să iau cina cu ea la gât. Un asemenea ordin nu este de mare valoare pentru un englez, pentru că nu poate fi purtat în Anglia, dar totuși a fost un foarte mare compliment pe care Prințul a avut bunătatea să mi-l facă. Este de clasa a 3-a și astfel nu este dat niciodată unui ofițer din armată cu un rang sub cel de general. Singurul englez care mai are unul de aceeași clasă este colonelul Wellesley din Gardă, care a fost împreună cu Prințul în timpul recentei campanii de război. El a promis să îi trimită lui Annie un portret al Prințesei. Cu toate că nu ne-a părut chiar rău și am avut un oarecare sentiment de ușurare când vizita s-a terminal, totuși ne vom gândi mereu cu multă plăcere la ea. A fost un succes total - vremea a fost frumoasă, Prințul deosebit de afabil și bun, bucătarul nostru o mare găselniță, dând câte două mese cu tot atâtea feluri în fiecare zi. A.S.R. a fost mulțumită cu tot ceea ce a văzut și mi-a spus că își va construi în mod sigur o reședință la malul mării aici. El a pus piatra de temelie a unui hotel care urmează a se construi aici anul viitor. Și-a exprimat dorința să vadă copiii așa că i-au fost prezentați și a fost atât de bun încât i-a «aprobat» pe toți. Ne-am așteptat ca aproape toate dormitoarele noastre să fie ocupate de suită, dar am avut doar de asigurat cazarea aghiotantului lui, a doi servitori și a doi soldați din garda lui de corp. Toți ceilalți oameni s-au cazat în oraș...“