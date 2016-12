Indolenţii de azi, proştii de mâine! Cine mai ia în serios Bacalaureatul?

3

Cu carte,da' cui foloseste?

Nu-i nimic, fara cartr,fara cultura,fara bun simt, ai toate sansele sa ajungi de la primar in sus,pana la presedentie. Politica e plina de idioti fara carte,votati si de idiotic cu carte. Tot imbecil ajungi cu putin noroc sa fii mare om ,,de afaceri'',ca asa se spune acum despre cei cu bani din furaciuni de la stat. In fine,la fete se pot regula cu fotbalisti,interlopi,si bosorogi bogati,asa pot avea ce vor de prim magazine,in afara de pumni in bot,caci bogatii nu sunt cizelati,sunt dobitoci si ei.Cine are carte,traieste si moare sarac sau pleaca in afara sa traiasca normal