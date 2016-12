Indignare la scenă deschisă, la finalul Festivalului de Teatru pentru Elevi „Aplauze”

Festivalul Național de Teatru pentru Elevi „Aplauze”, organizat de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, desfășurat în perioada 10-11 iunie, la Constanța, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ s-a încheiat, ieri, destul de bizar. La finalul festivității de premiere, din public s-au ridicat voci care au criticat deciziile juriului. În acest sens, un semn de întrebare îl ridică faptul că organizatorii festivalului au desemnat un proaspăt absolvent al CNMB, Dorian Micu, să fie membru al juriului, pe motiv că „vrea să dea la Regie și Film”. Singurul membru de specialitate din juriu a fost Daniela Manolache, actriță a Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța. Câștigătorii La secțiunea Teatru în limba română, categoria de vârstă 7-15 ani, premiul I a fost obținut de trupa Școlii „Petre Ispirescu” Constanța, coordonată de Mihaela Savin, cu piesa „Aleodor Împărat”, premiul II a fost obținut de trupa „Păpușa” a Școlii cu clasele I-VIII Castelu, cu piesa „Scufița Roșie”, coordonator Antoneta Prodan, premiul III revenindu-i trupei „Arlechinuții”, de la Clubul Copiilor din Năvodari, cu piesa „Unde-s galbenii mei”, coordonator Elena Baciu. Cel mai bun actor a fost desemnat Radu Sima din trupa „Arlechinuții”, iar premiul pentru cea mai bună actriță i-a revenit Cristinei Cărbunaru din trupa „Păpușa”. Cele două trupe ale Școlii „Gheorghe Țițeica” Constanța au primit mențiuni, pentru spectacolele „Cenușăreasa” (coordonator Alina Nedelcu) și „Dumbrava minunată” (coodonator Mariana Chirilă). Pentru cele două spectacole, elevii au fost pregătiți de Rovena Paraschivoi, actriță a Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța. La secțiunea Teatru în limba română, vârsta 15-18 ani, premiul I a fost obținut de trupa „Noi”, a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanța, pentru piesa „Alarm Clock”, coordonator Luminița Radu, premiul II a fost acordat trupei „Fapte” a Clubului Copiilor Târgu Frumos, pentru piesa „Vreau să ajung actor”, coordonator Ana Hegyi, iar premiul III i-a revenit trupei „TFN”, de la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, cu piesa „Groaznica sinucidere din strada Fidelității”, coordonator Mihaela Condrat. Premiul pentru cel mai bun actor a fost obținut de Adrian Bănică, din trupa „Noi”, iar premiul pentru cea mai bună actriță a fost adjudecat de Gabriela Atanasov, din trupa „Momentum” a Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța, coordonator Alexandrina Vlad. Trupa „Momentum” a obținut mențiune pentru spectacolul „Cântăreața cheală”. La secțiunea Teatru în limba engleză, trupa „Upside down” a Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava a obținut premiul I, pentru piesa „The spectator is sentenced to death”, coordonator Laura Salciuc. Premiul II i-a revenit trupei „The group” a Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța, pentru spectacolul „Mess in Elsinore”, coordonator Alexandrina Vlad. Premiul pentru scenariu original i-a fost acordat lui Adrian Bănică, elev al CNMB, pentru piesa „Alarm Clock”. Trofeul festivalului a fost obținut de trupa OKAUA a Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din București, pentru piesa „L.S.D”, coordonatori Gabriela Bobeș și Ionuț Popescu. Îi felicităm pe elevi și pe cei care i-au pregătit pentru scenă. Spectacolul „Cenușăreasa”, aplaudat, dar nepremiat Decizia juriului nu a fost, însă, în asentimentul publicului, având în vedere reacția acestora la finalul decernării premiilor: „La anul să fiți mai cinstiți!”, s-a adresat o doamnă din public juriului. De asemenea, după decernarea trofeului, Rovena Paraschivoi a urcat pe scenă pentru a oferi un premiu de popularitate trupei Școlii „Gheorghe Țițeica”, pentru spectacolul „Cenușăreasa”, trupă aplaudată exploziv de public. Organizatorii din cadrul CNMB au pus această reacție pe seama „orgoliilor personale”. „Dorian Micu a luat două decizii contradictorii: a dat cea mai mică notă spectacolului «Cenușăreasa» și, în același timp, l-a propus pentru trofeul festivalului”, ne-a spus actrița. E adevărat, interpretarea unei piese de teatru este subiectivă, dar faptul că trupa Școlii „Gh. Țițeica” a obținut, recent, cu spectacolul „Cenușăreasa”, locul I la Festivalul Național „Joc de creion” de la Pucioasa, iar la Constanța doar mențiune, creează confuzie, diferența dintre rezultate fiind prea mare. Pentru ca un festival național să fie luat în serios e nevoie de un juriu specializat, care să evalueze corect, în cunoștință de cauză, evoluția de pe scenă. S-ar evita, astfel, acest gen de incidente.