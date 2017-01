Îndemnul părintelui Marius Moşteanu: Veniţi la Liturghie îmbrăcaţi în ie!

1

Teodosie nu este capul Bisericii, el este capul rautatilor ! Cu inima plină de întristare scriu următoarele rînduri. Astfel de zile luminate pentru creștini sunt umbrite de “urîciunea pustiirii care stă in locul cel sfînt” (Matei 24.15) Ceea ce tartorul Teodosie face împotriva preoților din Arhiepiscopia Tomisului prin caterisirea unui numar foarte mare de preoți, reprezintă un atac demonic împotriva creștinismului!!! Preotii, pentru a obtine o parohie sunt obligati sa-i dea lui Teodosie sume exorbitante raportate la cistigul lor, sume care uneori trec de 25000 euro. Cauza reală a caterisirii preoților e faptul că ei au refuzat să-i dea lui Teodosie sumele pe care el le cere încontinuu; în plus, unii din ei au refuzat avansurile făcute de homosexualul Teodosie. De ce oare s-a oprit urmărirea penală împotriva lui Teodosie, acest tartor care are sub sutană picioare de țap ? Nu mai vorbesc de faptul ca acest individ a transformat Centrul Eparhial intr-o “pestera de tilhari”. Această pestera de tîlhari, această cloacă de vipere are doi dumnezei : banul și homosexualitatea. Este de neimaginat ce se întîmplă acolo. Oare putem sa tacem cind vedem asemenea grozavii? Chiar Sfintul Apostol Petru a spus: “Judecati daca este drept inaintea lui Dumnezeu sa ascultam de voi mai mult decit de Dumnezeu”. Toți adevărații creștini din Arhiepiscopia Tomisului trebuie să se unească și să ceară îndepărtarea urîciunii pustiirii din locul cel sfînt. În locul lui Teodosie și al celorlalți homosexuali din Centrul Eparhial, vor trebui numiți preoți tineri care vor să facă ceva real pentru biserică.