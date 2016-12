Incursiune în inima Americii

Ştire online publicată Luni, 07 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă activitate organizată de American Corner va avea loc miercuri, 9 de-cembrie, ora 16:30, la Campusul Uni-versității „Ovidius”. Evenimentul, intitulat „To the Heart of the Amazing America”, își propune să prezinte câteva dintre cele mai interesante orașe ale Americii, cum ar fi Washington D.C., San Diego, Salt Lake City, Memphis și Philadelphia. Rodica Toma, coordonatorul American Corner, va deschide acțiunea cu o prezentare a unui schimb de experiență pe care l-a avut în Statele Unite, în cadrul International Visitor Leadership Program. La eveniment vor participa elevi ai claselor a X-a din cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, alături de prof. Adriana Bistrițeanu și prof. Venera Baltă, care vor avea ocazia să afle informații despre cultura americanilor, vizionând filmul documentar „Washington D.C.”. Acesta prezintă cele mai interesante puncte vizitate din capitala SUA, printre care foarte cunoscutele muzee Smithsonian.