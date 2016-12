Incredibil, se poate şi fără ghiozdan! O şcoală din Constanţa nu mai dă teme elevilor

Incredibil, se poate și fără ghiozdan! O școală din Constanța nu mai dă teme elevilor

Cu excepția orelor de sport, elevii constănțeni, indiferent de nivel, au de rezolvat teme pentru acasă la absolut toate materiile, pe principiul românesc „Repetiția e mama învățăturii”, ceea ce face din școală un adevărat bau-bau, lăsând la o parte povara unui ghiozdan chinuitor.Plecând de la aceste realități, Școala gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” experimentează, zilele acestea, un proiect inedit exclusiv, intitulat „Perioada fără teme”, și care vine în întâmpinarea unor probleme ridicate în ședințele cu părinții.Inițial, „experimentul” a fost gândit pe o perioadă de o săptămână, dar, în urma deciziei consiliului profesoral, în care fiecare cadru didactic a venit cu propriile propuneri, s-a ajuns la o perioadă mai extinsă de aplicare, pentru a se ajunge la un rezultat scontat.„Nu am plecat de la ideea de a mulțumi părinții și copiii că nu au teme. Vrem să vedem în sistemul acesta de învățământ românesc, care este aparte de restul Europei, cum s-ar comporta elevii, cadrele didactice, dar și părinții în urma acestei perioade fără teme”, declara prof. Nicoleta Bercaru, directorul Școlii 39.Așadar, după ce săptămâna trecută toate clasele au susținut o testare inițială, care nu se va trece în catalog, ci doar va constitui un punct de pornire, vor urma două săptămâni FĂRĂ TEME PENTRU ACASĂ, în cazul orelor care sunt mai frecvente, chiar trei săptămâni, în cazul materiilor gen Fizică, Chimie. După aceste două săptămâni fără teme, va fi dată o testare, urmată de alte două săptămâni de teme și de o nouă testare, după care se va putea concluziona cum este cel mai bine pentru copii.Ce se va întâmpla cu manualeleÎn ceea ce îi privește pe elevii din învățământul primar, care intră în vacanță săptămâna viitoare, aceștia vor mai fi lăsați fără teme și după revenirea în bănci, ca mai apoi să dea o nouă testare.„Profesorii vor desfășura orele conform programei, elevii vor avea de învățat, li se va sugera la finalul cursului ce exerciții ar fi bine să lucreze, dar nu ca temă pentru acasă. Ceea ce înseamnă că nu vor mai aduce caietele de teme la școală, iar auxiliarele pot rămâne la dulapul clasei. Dacă noțiunile pot fi învățate direct din caiet, pot lăsa și manualele la școală. Vrem să vedem cât de interesați sunt și copiii, dar și părinții, dar ce pot ei și fără noi”, a mai explicat același manager.Întrebată dacă nu-și asumă un risc prea mare, având în vedere că imediat după această perioadă elevii vor avea de dat teze, același director a declarat că procesul de predare nu va suferi nicio influență, reamintind că ideea de „temă pentru acasă” a dispărut din actualele manuale, fiind înlocuită de exercițiu suplimentar sau extratext. „Programa prevede ca profesorul să predea materia, să o exerseze, iar la recapitulările pentru teză, spre exemplu, urmărim ce am predat în clasă, și ce am lucrat ca tipuri de exerciții”.În ceea ce privește acordul Inspectoratului Școlar Județean pe acest proiect, prof. Bercaru a declarat că, la final, vor exista niște rapoarte și niște analize care vor fi transmise. Vor fi aplicate inclusiv chestionare.„Dincolo de statistici voi fi foarte curioasă să aflu ce au făcut elevii și părinții cu timpul liber oferit prin absența temelor și cumși-au gestionat orele împreună, în familie”, conchide același interlocutor.„Prea mulți copii își așteaptă părinții pentru teme“Întrebată dacă ar putea lua în calcul o asemenea variantă și la Școala nr. 28 unde este acum director, prof. Mihaela Maria Cristina Niculae declara, ieri, că în primul rând trebuie discutat în consiliul profesoral, dacă este un demers util pentru fixarea cunoștințelor elevilor, sau la nivelul comisiilor metodice. „Nu cred că dacă supraîncărcăm elevii cu teme pentru acasă vor da un randament școlar mai bun. Cred că a-i răpi copilului din timpul activităților recreative nu face decât să-l îndepărteze de școală. Profesorii ar trebui să se îndrepte către un demers didactic particularizat. Este foarte adevărat că și în prea multe școli colectivele sunt numeroase și atunci devine dificil și pentru cadrul didactic să exercite o pedagogie diferențiată. Pe de altă parte, ar fi fost bine dacă am fi avut spații și resurse materiale să organizăm programul «Școală după școală» astfel încât toate aceste sarcini de lucru să se efectueze sub îndrumarea unui cadru didactic, iar la ora 4 când copilul pleacă acasă să nu mai aibă nimic de lucru. La ora actuală, din cauza volumului mare de teme, prea mulți copii își așteaptă părinții de la serviciu să facă împreună temele. Și să fim rezonabili, oare câți dintre părinți au abilități pedagogice?”, a mai adăugat prof. Niculae.Dintr-o altă perspectivă, prof. Cristina Trancă, fost director al Școlii Gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu”, ne-a împărtășit experiența de părinte a doi copii: „Depinde foarte mult și de copil, de cât este de implicat în mai multe activități, de citit, curios să afle din alte surse. Ai mei mi-au demonstrat că pot avea rezultate și fără prea multe teme. Sunt mai mulți factori implicați în procesul de învățare, de care trebuie să se țină cont”, a comentat prof. Trancă.