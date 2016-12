Începe şcoala! DEZASTRU PENTRU MULTE ŞCOLI!

Începe școala! DEZASTRU PENTRU MULTE ȘCOLI!

O mare parte (80,3%) din clădirile pe care le are sistemul de învățământ românesc au primit autorizație de funcționare, iar 16,42% nu au acest aviz."Din totalul clădirilor pe care le are sistemul de învățământ total autorizate având aviz de funcționare sunt 80,3%. Nu au autorizație sanitară de funcționare în jur de 16,42% și mai sunt în verificare în jur de 3,28% care pot să mai primească autorizație sanitară de funcționare. Se constată o creștere cu un procent față de anul trecut al clădirilor care au primit aviz", a declarat, vineri, pentru Agerpres, secretarul de stat în Ministerul Educației, Emil Albotă.Acesta a precizat că o mare parte din clădirile care nu au autorizație de funcționare sunt clădiri conexe procesului de învățământ cum ar fi magazii de lemne, etc. "Din aceste clădiri, mare parte din cele care nu au autorizație sanitară de funcționare sunt clădiri conexe procesului de învățământ. Mă refer aici la magazii de lemne, cele având altă utilitate decât săli de clasă", a explicat Albotă.Acesta a admis însă că sunt și școli cu săli de clasă care nu au autorizație sanitară, în general în mediul rural, la școli mici. "Aproximativ 4% din totalul copiilor din sistemul de învățământ românesc învață în aceste școli. Autorizația sanitară de obține pe fiecare imobil", a mai arătat demnitarul.