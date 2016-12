Începe ECOlimpiada Elevilor

De astăzi și până pe 4 aprilie 2014, se va desfășura, în 33 de localități din țară, pentru al doilea an consecutiv, ECOlimpiada Elevilor în școlile din România, în organizarea Eco-Rom Ambalaje, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.Programul educațional ECOlimpiada Elevilor se va desfășura pe durata primului semestrul al anului școlar 2013/2014, în școlile din Aiud, Arad, Bacău, Baia Mare, București, Câmpia Turzii, Câmpulung Moldovenesc, Constanța, Craiova, Cugir, Deva, Focșani, Galați, Iași, Mediaș, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Roman, Săliște-Sibiu, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Slatina, Slobozia, Târgoviște, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Tulcea, Vaslui, Vulcan-Aninoasa, Zalău.ECOlimpiada Elevilor este un program dinamic, desfășurat sub forma unei competiții școlare, care se adresează elevilor de clasa a III-a și a IV-a. Programul are și o componentă didactică, ce presupune parcurgerea auxiliarului curricular „Învățăm să reciclăm ambalajele”, manual care le pune la dispoziție celor mici lecții educative despre colectarea separată a deșeurilor de ambalaje și procesul de reciclare.În cadrul proiectului, fiecare cadru didactic participant va parcurge, împreună cu elevii, lecțiile educative din manualul „Învățăm să reciclăm ambalajele” astfel încât, pe perioada vacanței de iarnă, cei mici să realizeze câte o compunere care să reflecte informațiile dobândite. Cele mai bune compuneri vor fi înscrise pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro pentru a fi evaluate atât de o comisie specializată, cât și de public, prin acordarea de voturi.