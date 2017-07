Începe bătaia la sutimi pentru admiterea în liceele bune

Ministerul Educației a publicat ierarhia județeană pentru admiterea la liceu. Astfel, în județul Constanța, patru elevi au media 10 și sigur nu-și vor face griji pentru a fi admiși unde își doresc. Alți patru candidați au media de admitere 9,99, un candidat are media 9,98, un candidat are 9,96 și cinci candidați au 9,95. 34 de absolvenți de clasa a VIII-a au media pentru admiterea la liceu peste 9,90.Urmează 46 de elevi cu media între 9,85 și 9,89 și 44 de elevi cu media între 9,80 și 9,84. Aceștia se vor bate pe cele mai bune locuri din liceele de top ale municipiului. În total, 472 de elevi au medii peste 9,50 și 551 peste 9,00.În top 10 al celor mai mari medii sunt elevi atât de la liceele de top, cu excepția Liceului Teoretic „Traian”, cât și de la școli renumite din oraș și nu numai.Cei patru care au reușit performanța de a avea media de admitere 10 sunt Nicoleta Cristina Avram, de la Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazu” Constanța, Ana Emilia Brânzoi, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, Antonia Elena Nicoară, de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia, și Ionuț Nivaci, de la Școala Gimnazială nr. 24 Constanța. În top mai urcă apoi câte un elev de la Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, de la Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu” Constanța, de la Școala Gimnazială nr. 37 Constanța și încă o elevă de la Liceul Teoretic „Ovidius” cu media 9,99, dar și două eleve de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, cu mediile 9,98, respectiv 9,96.Reamintim că, anul trecut, ultima medie de admitere la Colegiul „Mircea” a fost 9,47 la științele naturii, 9,32 la Liceul „Ovidius”, tot la științe, 9,17 la Liceul „Traian”, 8,87 la Colegiul „Mihai Eminescu”, 8,35 la Pedagogic și 7,71 la Liceul „George Călinescu”.La coada ierarhiei județene, avem 24 de elevi cu medii sub 2,50 și 67 de elevi cu medii între 3,00 și 2,50. La liceele tehnologice din județ, ultima medie de intrare a fost în jur de 3,50. Astfel, la specializarea agricultură a Colegiului Tehnic Pontica s-a intrat cu 3,08, la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” s-a intrat cu 3,18 la mecanică, la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti”, ultima medie a fost la electromecanică - 3,25, în timp ce la Liceul Tehnologic „Gh. Duca” ultima medie a fost 3,36, la specializarea electronică-automatizări, la Colegiul Tehnic „Tomis” a fost 3,44, la construcții, instalații și lucrări publice, iar la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” a fost 3,45, la protecția mediului.Conform calendarului admiterii 2017, până pe 6 iulie, candidații și părinții acestora pot completa fișele de înscriere, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Pe 6 și 7 iulie, va avea loc repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată, iar pe 12 iulie, este programată repartizarea computerizată.