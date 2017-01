Începe admiterea la facultate

Odată încheiat bacalaureatul, absolvenții de clasa a XII-a mai au de trecut un obstacol: admiterea la facultate. În județul Constanța ei își pot încerca norocul la cele trei instituții de învățământ superior de stat, Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, dar și la trei instituții particulare: Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea „Dimitrie Cantemir“ și Universitatea „Andrei Șaguna”. Start la înscrieri Imediat după afișarea rezultatelor la bacalaureat și eliberarea adeverințelor de promovare a examenului, absolvenții de clasa a XII-a își pot depune dosarele pentru admiterea la facultate. La Universitatea „Ovidius”, înscrierile debutează miercuri, 11 iulie, și se încheie pe 18 iulie. Instituția a editat un Ghid al candidatului la studenție, broșura conținând informații despre cifrele de școlarizare, perioada și modul de desfășurare a examenelor de admitere și taxele din timpul anului. Probele de concurs vor avea loc în intervalul 19-27 iulie. Pentru anul academic 2007-2008, la UOC vor fi scoase la concurs 1.210 locuri subvenționate de la bugetul de stat, 3.834 de locuri cu taxă, 600 de locuri la învățământ la distanță și 1.000 de locuri la învățământ cu frecvență redusă. Pentru studiile de masterat sunt disponibile 257 de locuri subvenționate de la bugetul de stat și 2.291 de locuri cu taxă. La doctorat a fost alocat câte un loc fără taxă pentru fiecare din cele șapte școli doctorale și alte 163 de locuri cu taxă. Cele mai multe locuri vor fi scoase la concurs la Facultatea de Drept și Științe administrative și la Facultatea de Științe economice. Pentru drept candidații vor avea la dispoziție 300 de locuri cu taxă și 20 fără taxă, la care se mai adaugă 220 de locuri la administrație publică și 102 locuri la asistență managerială și secretariat. La Facultatea de Științe economice vor fi scoase la concurs câte 18 locuri subvenționate de la bugetul de stat și 110 locuri cu taxă pentru fiecare dintre cele cinci specializări: afaceri internaționale, economia comerțului, turismului și serviciilor, contabilitate și informatica de gestiune, finanțe și bănci și marketing. Fără probe sportive și medicale la UMC La rândul său, Universitatea Maritimă din Constanța propune viitorilor candidați peste 600 de locuri în anul întâi, atât subvenționate de la bugetul de stat cât și fără taxă. La Facultatea de Navigație și Transport Naval vor fi scoase la concurs 260 de locuri pentru cursurile de zi, 50 de locuri fără taxă și 150 de locuri cu taxă la specializarea Navigație și transport maritim și fluvial, și 15 locuri fără taxă plus 45 de locuri cu taxă la specializarea Inginerie economică în domeniul transporturilor. De asemenea, la frecvență redusă sunt disponibile 150 locuri cu taxă. La Facultatea de Electromecanică Navală, pentru specializarea Electromecanică navală sunt propuse 30 de locuri subvenționate de la bugetul de stat și 90 cu taxă, la zi, și 100 de locuri cu taxă la frecvență redusă. Pentru Sisteme electrice vor fi scoase la concurs 20 de locuri fără taxă, 75 de locuri cu taxă și 100 la IFR, la Tehnologii și sisteme de telecomunicații 9 - 20 de locuri fără taxă și cu taxă, iar la Ingineria și protecția mediului 9 -15 locuri fără taxă și 75 cu taxă. Perioada de înscriere este între 12 iulie și 21 iulie. Candidații nu vor mai susține probe sportive și medicale, ci doar un examen scris constând într-un test grilă la algebră și analiză matematică, cu durata de trei ore. De asemenea, ponderea mediei de la examenul de bacalaureat la media de admitere este de 30 de procente. Test grilă la matematică la Academia Navală Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ deschide perioada de înscrieri pentru admiterea 2007 la Facultatea de Marină Civilă tot miercuri, 11 iulie. Anul acesta vor fi scoase la concurs 65 de locuri subvenționate de la bugetul de stat și 215 de locuri cu taxă. La domeniul Inginerie navală și navigație, sunt disponibile 25 de locuri fără taxă și 125 cu taxă, învățământ de zi, și 50 locuri cu taxă la frecvență redusă. La inginerie electromecanică au fost propuse 25 locuri fără taxă, 50 cu taxă, zi, și 50 la frecvență redusă. Pentru domeniul Inginerie și management, vor fi scoase la concurs 10 locuri subvenționate de la bugetul de stat, și 40 cu taxă, la învățământ de zi, și alte 50 de locuri cu taxă la frecvență redusă. De asemenea, începând cu admiterea 2006, a fost eliminată etapa eliminatorie, cea de test psihologic, probe sportive și examen medical. Examenul pentru locurile la zi constă într-o probă scrisă, test grilă la matematică. Media examenului de bacalaureat are o pondere de 20 de procente. Pentru frecvență redusă se va organiza concurs de dosare.Odată încheiat bacalaureatul, absolvenții de clasa a XII-a mai au de trecut un obstacol: admiterea la facultate. În județul Constanța ei își pot încerca norocul la cele trei instituții de învățământ superior de stat, Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, dar și la trei instituții particulare: Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea „Dimitrie Cantemir“ și Universitatea „Andrei Șaguna”. Start la înscrieri Imediat după afișarea rezultatelor la bacalaureat și eliberarea adeverințelor de promovare a examenului, absolvenții de clasa a XII-a își pot depune dosarele pentru admiterea la facultate. La Universitatea „Ovidius”, înscrierile debutează miercuri, 11 iulie, și se încheie pe 18 iulie. Instituția a editat un Ghid al candidatului la studenție, broșura conținând informații despre cifrele de școlarizare, perioada și modul de desfășurare a examenelor de admitere și taxele din timpul anului. Probele de concurs vor avea loc în intervalul 19-27 iulie. Pentru anul academic 2007-2008, la UOC vor fi scoase la concurs 1.210 locuri subvenționate de la bugetul de stat, 3.834 de locuri cu taxă, 600 de locuri la învățământ la distanță și 1.000 de locuri la învățământ cu frecvență redusă. Pentru studiile de masterat sunt disponibile 257 de locuri subvenționate de la bugetul de stat și 2.291 de locuri cu taxă. La doctorat a fost alocat câte un loc fără taxă pentru fiecare din cele șapte școli doctorale și alte 163 de locuri cu taxă. Cele mai multe locuri vor fi scoase la concurs la Facultatea de Drept și Științe administrative și la Facultatea de Științe economice. Pentru drept candidații vor avea la dispoziție 300 de locuri cu taxă și 20 fără taxă, la care se mai adaugă 220 de locuri la administrație publică și 102 locuri la asistență managerială și secretariat. La Facultatea de Științe economice vor fi scoase la concurs câte 18 locuri subvenționate de la bugetul de stat și 110 locuri cu taxă pentru fiecare dintre cele cinci specializări: afaceri internaționale, economia comerțului, turismului și serviciilor, contabilitate și informatica de gestiune, finanțe și bănci și marketing. Fără probe sportive și medicale la UMC La rândul său, Universitatea Maritimă din Constanța propune viitorilor candidați peste 600 de locuri în anul întâi, atât subvenționate de la bugetul de stat cât și fără taxă. La Facultatea de Navigație și Transport Naval vor fi scoase la concurs 260 de locuri pentru cursurile de zi, 50 de locuri fără taxă și 150 de locuri cu taxă la specializarea Navigație și transport maritim și fluvial, și 15 locuri fără taxă plus 45 de locuri cu taxă la specializarea Inginerie economică în domeniul transporturilor. De asemenea, la frecvență redusă sunt disponibile 150 locuri cu taxă. La Facultatea de Electromecanică Navală, pentru specializarea Electromecanică navală sunt propuse 30 de locuri subvenționate de la bugetul de stat și 90 cu taxă, la zi, și 100 de locuri cu taxă la frecvență redusă. Pentru Sisteme electrice vor fi scoase la concurs 20 de locuri fără taxă, 75 de locuri cu taxă și 100 la IFR, la Tehnologii și sisteme de telecomunicații 9 - 20 de locuri fără taxă și cu taxă, iar la Ingineria și protecția mediului 9 -15 locuri fără taxă și 75 cu taxă. Perioada de înscriere este între 12 iulie și 21 iulie. Candidații nu vor mai susține probe sportive și medicale, ci doar un examen scris constând într-un test grilă la algebră și analiză matematică, cu durata de trei ore. De asemenea, ponderea mediei de la examenul de bacalaureat la media de admitere este de 30 de procente. Test grilă la matematică la Academia Navală Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ deschide perioada de înscrieri pentru admiterea 2007 la Facultatea de Marină Civilă tot miercuri, 11 iulie. Anul acesta vor fi scoase la concurs 65 de locuri subvenționate de la bugetul de stat și 215 de locuri cu taxă. La domeniul Inginerie navală și navigație, sunt disponibile 25 de locuri fără taxă și 125 cu taxă, învățământ de zi, și 50 locuri cu taxă la frecvență redusă. La inginerie electromecanică au fost propuse 25 locuri fără taxă, 50 cu taxă, zi, și 50 la frecvență redusă. Pentru domeniul Inginerie și management, vor fi scoase la concurs 10 locuri subvenționate de la bugetul de stat, și 40 cu taxă, la învățământ de zi, și alte 50 de locuri cu taxă la frecvență redusă. De asemenea, începând cu admiterea 2006, a fost eliminată etapa eliminatorie, cea de test psihologic, probe sportive și examen medical. Examenul pentru locurile la zi constă într-o probă scrisă, test grilă la matematică. Media examenului de bacalaureat are o pondere de 20 de procente. Pentru frecvență redusă se va organiza concurs de dosare.