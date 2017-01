Încep înscrierile la examenele de limba engleză

Și anul acesta, Liceul Teoretic „George Călinescu" organizează, în colaborare cu Consiliul Britanic din București, examene de limba engleză.PET (Preliminary English Test- Nivel B 1), FCE (First Certificate in English - nivel B2) și CAE (Certificate in Advanced English - nivel C 1) sunt certificate recunoscute internațional și au valabilitate toată viața. Ele echivalează proba competențelor lingvistice într-o limbă străină din cadrul bacalaureatului, nu mai fac necesară susținerea examenului la limba engleză pentru admiterea la facultate și reprezintă un avantaj considerabil la ocuparea unui loc de muncă.Înscrierea se desfășoară în perioada 2-12 aprilie, la sediul liceului. Cei interesați pot consulta site-ul catedrei de limba engleză (https://sites.google.com/site/lgclen/).