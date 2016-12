Încă trei "infractori" la Bac. Astăzi, ultima probă

1

Fara copiere la scoala

In clasa copilului meu unii elevi copie cu acordul unor doamne profesoare si mai sunt si laudati. Fara telefoane in ore. Asta este cea mai mare dorinta a mea ca parinte. A doua este sa nu mai conteze mediile claselor 5-8. Sa vedeti cum situatia se schimba. Sunt elevi care, desi nu sunt la toate obiectele de 10, ei trebuie sa aiba tot 10. Profesorii nici nu se mai sinchisesc de ceilalti copii. Dau lucrare si daca in acea lucrare acei copii nu au note mari, nu le trec in catalog. Mentionez ca doar acelor copii nu li se trec Mrntionrz ca nu u este scutita toata clasa. Daca un elev spune de cineva ca copie, raspunsul doamnei este:"dar ce te interesaza pe tine?"