Încă o veste tristă în lumea artistică / A MURIT AURELIAN PREDA! "Avea doar 47 de ani, dar destinul a fost necruţător cu el"

Încă o veste tristă în lumea artistică / A MURIT AURELIAN PREDA! "Avea doar 47 de ani, dar destinul a fost necruțător cu el"

Artistul a murit la orele 18.10, într-o clinică privată din Austria, după ce s-a luptat o bună perioadă de timp cu o boală incurabilă."Nimic nu l-a mai putut salva! Avea doar 47 de ani, dar destinul a fost necruțător cu el. Dumnezeu să-l odihnească", au spus apropiații lui Preda.De asemenea, colegii săi de la Etno TV au anunțat cu regret decesul acestuia:"Anuntam cu regret trecerea in nefiinta a colegului nostru-Aurelian Preda, artistul care de fiecare data a bucurat sufletele dumneavoastra, prietenul care a avut pentru fiecare dintre noi un gand bun si in care de fiecare data am avut un sprijin, realizatorul emisiunii Destine Celebre, omul fara de care totul nu va mai fi la fel.Suntem profund miscati de disparitia unui suflet bland de la care toti am avut de invatat!Dumnezeu sa il aiba in paza Sa!"Trupul neînsufletit va fi adus în țară în zilele următoare, iar înmormantarea va avea loc la Mânăstirea Călugarilor din Dervent.