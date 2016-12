Încă o săptămână de vacanţă?

Încă o săptămână de vacanță?

Aseară, într-o emisiune televizată, ministrul Educației a anunțat că astăzi va merge la Guvern cu propunerea de a prelungi vacanța cu o săptămână. "15 septembrie este o dată care a existat în tradiția școlii românești, iar părinții au înrădăcinată această dată", a spus Ecaterina Adronescu.De asemenea, ministrul Educației a mai arătat că schimbarea datei la care va începe noul an școlar va permite finalizarea pregătirilor pentru clasa zero. "Este, dacă vreți, și un răgaz de câteva zile să finalizăm pregătirea acestei clase (clasa zero - n.r.), pregătire care a început îngrozitor de târziu. Deși legea a fost promulgată în februarie 2011, abia în martie 2012 a fost aprobat curriculum pentru această clasă. Mobilier, rechizite, tot ce înseamnă funcționarea bună a acestei clase, practic a început acum o lună și jumătate, două luni", a spus ministrul Educației.Andronescu a mai declarat că, deși stabilirea datei la care începe anul școlar este o prerogativă a ministrului Educației, își dorește, totuși, ca pentru această modificare să aibă și acceptul Executivului.