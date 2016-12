În week-end, pe ecranele Cityplex

Comedia „O lună în Thailanda” (regia, Paul Negoescu; cu Ioana Anastasia Anton, Sînziana Nicola, Andrei Mateiu) spune povestea lui Radu (Andrei Mateiu), care, în noaptea Anului Nou, descoperă că nu e mulțumit de viața lui sentimentală și decide să se despartă de prietena sa, Adina (Ioana Anastasia Anton). Pornește într-o călătorie prin cluburile și petrecerile bucureștene în căutarea fostei iubite (Sînziana Nicola). Dar este oare ea femeia de care Radu are nevoie cu adevărat?XXXPentru copii, dar nu numai, vor rula comediile de animație.„Ralph Strică-Tot” 3D (Wreck-It Ralph), „Ronal Barbarul” 3D, „Hotel Transilvania” și „În căutarea lui Nemo”, 3D.XXXFanii seriei „Twilight”, „Breaking Dawn” trebuie să știe că filmul a urcat de joi pe ecranele constănțene și va rula și în week-end în sălile Cityplex. Kristen Stewart și Robert Pattinson joacă ultima oară rolurile care i-au consacrat, aceasta fiind ecranizarea ultimei părți a seriei.„007: Coordonata Skyfall” continuă să ruleze. Daniel Craig, Judi Dench, Ben Whishaw, Javier Bardem se vor aventura și în week-end pe ecranele Cityplex.„Argo”, noul film în regia lui Ben Afflek, cu Ben Afflek, John Goodman, Alan Arkin și Bryan Cranston, e și el prezent pe ecrane în week-end.„Celeste și Jesse pentru totdeauna”, cu Andy Samberg, Elijah Wood, Rashida Jones, Emma Roberts.Chiar dacă nu mai e 007, pe Pierce Brosnan nu l-a părăsit farmecul. Asta se poate observa în comedia romantică „Love Is All You Need”, cu Trine Dyrholm. Filmul redă povestea Idei, o coafeză daneză care se recuperează după chimioterapie și care tocmai află ca soțul o părăsește pentru o femeie care are jumătatea vârstei ei. Două suflete decepționate se întâlnesc cu ocazia călătoriei spre nunta copiilor lor ce urmează a se căsători în Italia.