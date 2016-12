În sfârşit o veste bună pentru personalul didactic auxiliar

În sfârșit o veste bună pentru personalul didactic auxiliar

Plenul Senatului a adoptat, marți, o propunere legislativă care prevede decontarea cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic auxiliar.Propunerea legislativă a fost adoptată cu 104 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” și 3 abțineri și are ca obiect de reglementare modificarea articolului 105 din Legea educației, astfel încât personalul didactic auxiliar să poată beneficia de decontarea cheltuielilor pentru navetă.Potrivit expunerii de motive la propunerea legislativă, în momentul de față, Legea educației naționale prevede că personalul din învățământul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar și personal administrativ sau nedidactic, acest lucru însemnând că personalul didactic este distinct de personalul didactic auxiliar.În condițiile în care articolul 105 din Legea educației prevede că decontarea cheltuielilor pentru navetă se efectuează numai pentru cadrele didactice, în această denumire nefiind inclus și personalul auxiliar, s-a ajuns la situația în care personalul auxiliar, care este destul de numeros la nivelul întregii țări, să nu beneficieze de decontarea transportului.“Acest lucru are un impact financiar destul de mare asupra persoanelor aflate în această situație, deoarece cheltuielile cu transportul pot ajunge și la 300 de lei pe lună, în condițiile în care salariul este în jurul sumei de 1.000 de lei”, se mai arată în expunerea de motive.Astfel, propunerea legislativă adaugă un nou alineat la articolul 105 din Legea educației, prin care se inserează, alături de cadrele didactice, și personalul didactic auxiliar, ca beneficiar al decontării transportului. Comisia de învățământ a adoptat un raport de admitere a propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice și a fost respinsă la Camera Deputaților, Senatul fiind for decizional în acest caz.Inițiativa legislativă a fost semnată de senatorii PSD Ecaterina Andronescu, Adrian Anghel, Niculae Bădălău, Florian Dorel Bodog, Marius-Sorin-Ovidiu Bota, Cătălin Croitoru, Doina-Elena Federovici, Gabriela Firea, Mitu Augustin-Constantin, Vasile-Cosmin Nicula, Ștefan-Radu Oprea, Gheorghe Pop, Pop Liviu-Marian, Daniel Savu, Severin Georgică, Doina Silistru, Daniel-Ionuț Bărbulescu , precum și deputații Buicu Corneliu-Florin, Dragomir Viorel Marian, Florea Daniel, Nichita Cristina, Niță Emil, Podașcă Gabriela-Maria și Tătaru Florin-Cristian.