„În România, e imposibil să trăieşti din salariul de profesor!“

„În România, e imposibil să trăiești din salariul de profesor!“

Miercuri, 09 Iulie 2014.

După 20 de ani dedicați educării a generații de școlari, învățătoarea Adina Tulbure, de la Colegiul „Regina Maria”, a ales calea străinătății. Cadru didactic deosebit de apreciat de elevi și părinți pentru inițiativele sale, mai ales pentru revoluționarul Abecedar vorbit, înv. Tulbure face parte din ultima generație de absolvenți ai Liceului Pedagogic repartizați guvernamental în funcție de media din liceu și media de la Bacalaureat.De 14 ani visează să ajungă să predea într-o școală din Anglia și, zilele acestea, cel mai probabil, visul i se va îndeplini, pentru că a ales să plece acolo.- Sunteți de acord că învățătorii formează o categorie aparte, care rămân în amintirea elevilor toată viața?- Categoric. Pentru că, la momentul la care intră în școală, copilul nu poate fi preluat ca un preadolescent, întrucât nu are deprinderile de școală formate și nici nu are structura psihică atât de stabil dezvoltată. Este într-o perioadă a transformărilor și trebuie lucrat mult la partea aceasta. În același timp, trebuie să-i transmiți informații, motiv pentru care este o meserie foarte specială. Am fost olimpică în liceu la pedagogie și învățasem toate tratatele pe dinafară, dar practica e cu totul și cu totul altceva. Momentul de cotitură în meseria mea, când pot să spun că am deschis ochii asupra ceea ce se întâmplă cu mine cu adevărat, l-a constituit întâlnirea cu mentori din străinătate. Am participat întâmplător la niște cursuri la Cluj pentru pedagogia Waldorf, apoi am avut șansa de a întâlni profesioniști din Anglia, care au venit la orfelinatul pentru copii cu dizabilități de la Negru Vodă. De exemplu, în 1997, am lucrat doi ani în sistemul Waldorf, unde nu se puneau note, ci calificative, și văd că a preluat și învățământul primar românesc acest sistem. Clar, sistemul încearcă să se debaraseze de baremele de evaluare, de patul acela al lui Procust. Eforturile se fac, se vede asta, dar continuă să fie subfinanțat învățământul. Părinții susțin reforma la clasă, iar colegii mei învățători din școlile bune se bucură de susținerea lor. Părinții reușesc să suplinească mijloacele educaționale, pentru că ele sunt absolut necesare. Nu mai trăim pe vremea lui Creangă și trebuie să ne adaptăm.- Există voci care spun că cel care și-a ales această meserie nu trebuie să pună preț.- Încet, încet, o să-și mai poată alege această meserie doar cei care au o sursă de venit sigură în spate, care să le asigure traiul zilnic. În orice stat civilizat din Europa, dintr-un salariu de profesor poți să trăiești. În România, e imposibil! Nu singur, pentru că suntem sortiți să avem o familie, copii, să ne bucurăm de deplinătatea vieții noastre.Și o altă problemă pe care am sesizat-o este incapacitatea părinților de a se mai implica în viața copiilor lor așa cum se întâmpla înainte. Pentru că același flagel al sărăciei se abate și asupra lor. Practic, nu mai avem clasă de mijloc. Avem foarte, foarte bogați și foarte, foarte săraci. Și asta se vede în ceea ce se întâmplă la clasă.- De ce duc dorul învățătoarei copiii în clasa a V-a?- Într-adevăr, este o trecere extrem de dificilă, există un hiatus între clasa a IV-a și clasa a V-a. Foștii mei elevi au venit să-mi povestească faptul că resimt un blank afectiv din partea profesorilor. Sunt foarte puțini profesori care pun preț pe relația afectivă cu elevii lor. Măcar să mimeze, dacă nu se pot implica, pentru că este foarte greu să te implici emoțional-afectiv sau să stabilești o relație cu 200 de elevi câți ai ca să-ți faci norma la biologie, să zicem. Sunt foarte puțini profesori care reușesc să se apropie sufletește de elevi, să-i întrebe ce îi doare, să-i vadă.- Nu sunt mulți cei care do-resc o relație cu cel de dincolo de catedră.- Este greu să te implici emoțional în viețile copiilor când propria ta viață este bulversată. Și viețile profesorilor sunt bulversate la ora asta. Ei se luptă să supraviețuiască. Sunt profesori tineri care vin plini de elan la catedră și după prima lună când iau salariul, constată că nu au cu ce să plătească o chirie, cu ce să-și achite datoriile, mai ales iarna. Și atunci e inuman să le ceri nu știu ce artificii la clasă sau implicare extraordinară. Eu cred că principala problemă a învățământului românesc este subfinanțarea. Multe probleme s-ar rezolva dacă banii destinați educației ar ajunge și s-ar folosi în mod eficient.- Și atunci, ce șanse mai avem la normalitate?- Eu cred că avem o șansă dacă ne reconectăm la valorile noastre naționale și sociale pe care le avem, e clar. Dar această reconectare se face cu niște sacrificii în viitor, pe care le facem individual și bănuiesc că se va petrece ca o revoluție la nivel mintal, dacă nu la nivel fizic.Despre același hiatus despre care vorbeam la trecerea în clasa a V-a se întâmplă și la terminarea studiilor. Vorbim de un hiatus între viața școlară și viața socială. Pe nimeni nu mai interesează ce note ai avut în timpul școlii, doar dacă vrei să intri în mediul academic. Inserarea pe piața muncii presupune niște competențe, niște abilități de a-ți vinde forța de muncă, de a te implica într-o activitate de echipă. Din școala românească nu ies copii care să fie capabili să se insereze în social. Se lovesc de niște lucruri pe care școala nu le-a format timp de 12 ani. Asta este tragedia. De aceea, marea majoritate tinde să plece în străinătate. Pentru că acolo există mecanisme prin care un tânăr este ajutat să depășească ieșirea de pe băncile școlii și intrarea în viața socială, în producție. În România, se pune foarte mare accent pe o sumă de cunoștințe pe care un copil trebuie să le aibă, profesorii evaluează această sumă, există un etalon - copilul știe sau nu știe. Sunt destui copii inteligenți social care își dau seama că nu le folosește la nimic informația respectivă și sunt foarte selectivi în ceea ce învață. Unii chiar întreabă profesorul: „Da’ la ce îmi folosește chestia asta?”.Iar motivația pe care o dăm noi, părinții, că învață pentru a lua notă mare primește replica PENTRU CE? Ei au o deschidere mult mai mare decât cea pe care credem noi că o au. Noi ne tratăm copiii ca pe niște persoane de categoria a doua. Noi nu-i vedem capabilisă-și modeleze omul care vor fi. Ei judecă viața fără stereotipiile pe care ni le-am format noi, ca adulți, ne dau soluții problemelor pe care le avem, dar de multe ori nu le luăm în seamă. Dacă ne-am asculta copiii, poate am reuși să evoluăm ca societate mai rapid. Noi considerăm că este o societate a adulților și a bărbaților.