In memoriam Pericle Martinescu

Lui Pericle Martinescu îi datorez ceea ce sunt astăzi, pentru că acum mai bine de 20 de ani mi-a îndrumat pașii către această meserie. Atunci nici nu visam că am să ajung în ziua în care să scriu despre cel care a fost fratele bunicului meu, Ștefan Martinescu. Iar astăzi prilejul îmi este oferit atât de un remember pe care „Cuget Liber” de-a lungul anilor l-a considerat ca pe o datorie de onoare față de scriitorul constănțean, dar și de lansarea volumului omagial „Lecția de iubire” semnat de conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan, lucrare cuprinzând câteva zeci de scrisori ale scriitorului dobrogean și o bibliografie a întregii opere jurnalistice și literare a acestuia. Pericle Martinescu s-a născut, pe 11 februarie 1911, într-o familie de țărani din comuna Viișoara, județul Constanța. A urmat cursurile primare în satul natal, iar cele secundare la Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanța, terminate la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, perioadă care i-a inspirat și debutul editorial, în anul 1936, cu romanul „Adolescenții de la Brașov” (retipărit în 1991). A ab-solvit Facultatea de litere și filozofie a Universității din București, fiind licențiat în filozofie (1935). A debutat încă de pe băncile liceului, primele încercări apărându-i în „Gazeta Transilvaniei”. Ca student a colaborat la principalele reviste din Capitală, dar și în provincie, situându-se printre exponenții „generației tinere” din anii ’30. „Adolescenților de la Brașov” i-au urmat volumele „Sunt frate cu un fir de iarbă” (prozo-poeme, în 1941) „Costache Negri” (monografie, în 1966), „Retroproiecții literare” (eseuri, în 1973) „Umbre pe pânza vremii” (amintiri, în 1985), „Excursie în Ciclade” (memorial de călătorie, în 1996), odiseea editării „Poeziilor” lui Eminescu în prima sută de ani, Editurii Ex Ponto, Constanța, 2000 „Jurnal intermitent“, Editura Ex Ponto, 2001, „Visul cavalerului“, Editura Ex Ponto, 1998 „Figuri în filigran”, Editura Albatros, 1999, „Existențe și creații literare”, Editura Ex Ponto, 2001. Este, de asemenea, autorul a numeroase traduceri din literatura universală. Între 1936 și 1976 a ținut un jurnal intim, din care a selecționat însemnările din anii 1948-1954 pentru a le încredința tiparului. Ele constituie o cronică fidelă a instaurării regimului comunist în România, evocând privațiunile și constrângerile morale pe care le-a avut de îndurat intelectualitatea în acei ani. A murit în ajunul Crăciunului anului 2005 cel care este considerat „cel mai vârstnic «sburătorist» lovinescian”. Astăzi, de la ora 11, în sala de lectură a Bibliotecii Universității „Ovidius” din Constanța, are loc un medalion literar dedicat scriitorului Pericle Martinescu