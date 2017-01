În memoria unui geniu

Ştire online publicată Vineri, 07 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

American Corner, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, a organizat, în memoria unui geniu al omenirii, o acțiune intitulată „Nikola Tesla: The Biography of a Genius”. Coordonatorul American Corner a vorbit despre Nikola Tesla, inventator, fizician, inginer mecanic și inginer electrician și unul dintre promotorii cei mai importanți ai nașterii electricității comerciale. Elevii Liceului Teoretic „Ovidius”, însoțiți de profesor Valerica Vișan, au dorit să afle cât mai multe informații despre acest subiect. După prezentare, elevii au vizionat filmul documentar „Tesla, Master of Lightning”, după care și-au împărtășit opiniile.La finalul acțiunii, Rodica Toma, coordonatorul American Corner, a oferit participanților broșuri cu informații despre Statele Unite.Totodată, pe data de 12 decembrie, de la ora 11.45, American Corner organizează acțiunea cu tema Las Vegas, una dintre cele mai populare destinații turistice din Statele Unite. Profesor Valerica Vișan, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, va prezenta istoricul orașului, obiective, atracții turistice și povești legate de acest loc. După prezentare, elevii Liceului Teoretic „Ovidius” vor urmări și dezbate filmul documentar „Las Vegas”.