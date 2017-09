În luna august, arta are întâietate. Cei mai pasionaţi artişti, la Vama sub Lumini de Oscar

În luna august, arta are întâietate. Cei mai pasionați artiști, la Vama sub Lumini de Oscar

Luna aceasta, la Vama Veche, între 18 și 27 august, se desfășoară a opta ediția a celui mai mare festival de arte vizuale din România, Vama sub Lumini de Oscar (VSLO). Astfel, vechiul sătuc de pe litoral este transformat, pentru zece zile, în cel mai important centru cultural din țară.Evenimentul întrunește cursuri teoretice și practice de fotografie, film, pictură, teatru, muzică, expoziții de fotografie, proiecții de filme de scurt și lung metraj, proiecții de documentare, piese de teatru, concerte, evenimente speciale. Participarea la eveniment este gratuită. De asemenea, vor avea loc cursuri de fotografie de stradă, instantanee cotidiene, 4x4 mud photography, fotografie conceptuală, fotografie de nud (doar pentru fotografii cu vârste de peste 18 ani), fotografie de produs, portret de mireasă, fotografie de observare cu telefonul mobil sau cursuri de retușare a imaginilor în Photoshop.Lectorii care predau sau care fac prezentări sunt profesioniști în lumea imaginii și fotografiei, nume recunoscute pe plan național și chiar pe plan internațional, precum Marian Sterea, Nicolae Coșniceru, Cristian Crisbășan, Michail Moscholios (Grecia), Olav Urdahl (Norvegia), Tim Hahne (Germania) sau Chris Suspect (SUA).De asemenea, se organizează cursuri gratuite de film, teatru, pictură și modelaj tradițional, cu lectori specializați.Vama sub Lumini de Oscar (VSLO) este mai mult decât un festival de fotografie și film. Tot așa cum este mai mult decât un festival de muzică sau de teatru. Pentru că, de șapte ani, VSLO promovează un concept nou în care primează valoarea oamenilor, nu a banilor.Liberă exprimare, creativitate și pasiuneVama sub Lumini de Oscar a plecat încă de la început de la ideea de a promova și încuraja exprimarea liberă, creativitatea, talentul, pasiunea, prietenia, comunitatea. Pornind de la această idee, festivalul oferă tuturor participanților (la modulele practice de fotografie, film, muzică, pictură, teatru și sculptură) posibilitatea de a lua parte, gratuit, la toate cursurile și seminariile, susținute de unii dintre cei mai importanți lectori din țară și din străinătate, încurajează talentul unor tineri fotografi și videografi prin organizarea gratuită de vernisaje sau proiecții și creează o comunitate unică în România.De asemenea, toate activitățile din cadrul festivalului antrenează publicul din Vamă într-o multitudine de activități culturale și îi ține conectați la evenimentele zilnice. Timp de 10 zile, Vama Veche devine cel mai important centru cultural din România.Pe scurt VSLO înseamnă 7 ediții; 25.000 de vizitatori; 3.400 de participanți la cursurile teoretice și practice; 800 de ore de cursuri, seminarii și sesiuni practice; 1.000 de articole apărute în presa scrisă, internet și TV; 135 vernisaje de fotografie; 50 de lectori din România, Europa și SUA; 24 filme de scurt-metraj și documentare, realizate pe parcursul festivalului; 40 de concerte.Înscrierea participanților la cursurile teoretice/practice de fotografie, film, teatru, muzică, sculptură și pictură se face pe baza unui portofoliu, a unei scrisori de intenție și a unei fapte bune (participarea la campania „Primește și dă mai departe”).