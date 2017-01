Revoluționarea educației

În loc de teze semestriale, examene în fiecare semestru

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai importantă schimbare din educație, în 2007, a fost controversata măsură a ministrului Adomniței de a desființa testele naționale ca modalitate de admitere în liceu și de a introduce tezele unice. În plus, acestea au primit statutul de examene, pentru că ministerul de resort a decis ca lucrarea să dureze două ore și să poată fi contestată, ceea ce nu se întâmpla până acum. Aspectul pozitiv al acestor teze este că asigură o evaluare continuă, la nivel național, al elevilor, care, altfel, erau supuși riscului de a claca sau de a nu putea participa la testele naționale și, astfel, de a pierde un an sau de a intra la un liceu mai puțin performant. Părinții nu sunt foarte fericiți de subiectele de la teze și spun că dificultatea acestora îi obligă să își dea copiii la meditații, chiar dacă protestele lor au apărut foarte târziu, cu doar o zi înainte de prima teză. Federația Națională a Asociațiilor de Părinți acuză Ministerul Educației că subiectele pentru tezele cu subiect unic îi obligă pe elevi să învețe mecanic niște noțiuni mult prea grele pentru ei și să recurgă la meditații, pentru a reuși la aceste examene. Părinții îl acuză pe ministrul Educației, Cristian Adomniței, și pe autorii subiectelor tezelor unice, printr-o scrisoare deschisă, că subiectele pentru tezele unice sunt „stufoase și complicate”. În plus, presa a semnalat că elevii din mai multe școli din țară s-au lăudat că au știut dinainte subiectele la teza cu subiect unic de la matematică. Metodologia de examen pentru tezele cu subiect unic le-a oferit suficient răgaz să obțină rezolvări detaliate, în cele trei ore de la extragerea variantei de subiect până la începerea tezei. În ciuda faptului că toți profesorii care se ocupă de preluarea și multiplicarea subiectelor au semnat angajamente de confidențialitate, subiectele se pare că „au transpirat” și în multe școli s-a copiat pe rupte. De aici, și notele extrem de mari pe care le-au obținut elevii. Astfel, aproape 77 la sută dintre elevii de clasa a VII-a care au susținut, la nivel național, teza cu subiect unic la matematică, au obținut note peste 5, iar 85,74 la sută dintre elevii de clasa a VIII-a au reușit să promoveze la această teză. La clasa a VIII-a, aproape 7 la sută dintre elevi au luat note zece. În semestrul II, sunt programate următoarele teze: 6 mai 2008 - limba și literatura maternă, 9 mai 2008 - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a), 13 mai 2008 - limba și literatura română și 16 mai 2008 - matematică. În data de 29 mai 2008 pot fi depuse contestații. Înscrierea în licee sau în școli de arte și meserii de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obținută la tezele cu subiect unic are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII are o pondere de 50%.