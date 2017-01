În învăţământ, un sfert din personal va intra în grevă

La Constanța,

În învățământ, un sfert din personal va intra în grevă

Vineri, 28 mai, la prima oră a dimineții, am participat la videoconferința organizată de ministrul Educației, Daniel Funeriu, în vederea centralizării statistice a participării cadrelor didactice la proba de bacalaureat programată luni, 31 mai, dar boicotată de o grevă generală în învățământ. Invitarea reprezentanților mass-media la această ședință „de bucătărie internă” a fost motivată de tendința de exagerare a sindicatelor în ceea ce privește relația șef-subordonat. Mai precis, s-a vorbit de o presiune exercitată de directori asupra cadrelor didactice de a nu lăsa baltă bacalaureatul și nici finalul de an școlar. „Pentru că s-a răstălmăcit tot ce am zis în videoconferința de joi, 27 mai, și pentru că nu doresc să răspund provocărilor, le sugerez tuturor inspectorilor generali să invite presa la toate întâlnirile programate în aceste zile dificile. Fie că este vorba de consilii de administrație, consilii ale inspec-torilor sau cu sindicatele, vă rog să chemați mass-media. Nu avem voie să destabilizăm situația și așa dificilă pe care o traversăm. Chiar dacă nu sunt probleme, vă rog să veniți cu rezerve de profesori. Această grevă este legală și de aceea vă rog să utilizăm legea și doar legea. În următoarele zile vă vom face cunoscută metodologia de plată a celor implicați în bacalaureat”. Acesta a fost, pe scurt, mesajul ministrului adresat tuturor inspectoratelor din țară. De asemenea, a transmis că notificările cu privire la participarea personalului la grevă va fi transmis cu 48 de ore înainte și a dispus ca fiecare centru de examen să aibă asigurată permanența printr-un număr de telefon pus la dispoziția tuturor elevilor interesați. 31 mai – zi obișnuită de școală La Constanța, proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională se va desfășura în 51 de centre de examinare, în cele cinci zile de concurs fiind așteptați circa 7.500 de liceeni, restul echivalându-și examenul cu certificatele de competențe declarate valide. Se înregistrează și trei cazuri aparte: un elev de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, aflat zilele acestea la NASA, precum și doi elevi rugbiști de la Liceul cu program sportiv și care se întorc luni seară, vor susține proba în condiții speciale. „Conform unei statistici, care nu s-a dorit o presiune asupra cadrelor didactice și pe care am inițiat-o încă de marți, 25 mai, arată că din totalul de 7.596 de profesori constănțeni, doar un sfert și-au exprimat dorința de a participa la grevă”, a declarat prof. Elena Buhaiev, inspector școlar general. În final, a mai adăugat că elevii trebuie să vină la cursuri, pentru că 31 mai va fi o zi obișnuită de școală. La închiderea ediției Am primit din partea Biroului operativ al SLSIP Constanța un comunicat prin care am fost înștiințați că județul Constanța „va participa la greva generală numai pe 31 mai 2010 prin neimplicarea în procesul instructiv-educativ. Pe data de 2 iunie 2010 toate filialele constănțene ale confederațiilor sindicale din România organizează un miting de protest pe platoul Prefecturii între orele 12-14, la care sunt invitați toți sindicaliștii care nu au ore în acest interval”.