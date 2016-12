"În cultură...multă impostură, puţină autenticitate!"

Regizorul Chris Simion:

"În cultură...multă impostură, puțină autenticitate!"

Chris Simion este cunoscută în teatru ca regizor de avangardă. Piesele puse în scenă de tânăra regizoare se joacă cu casa închisă. Autoarea a opt volume nu s-a oprit doar la teatru, ci a scris cărți de succes. Este fondatoarea Teatrului independent D’AYA, alături de scriitorul Pascal Bruckner.- Cum de ați ales regia? Vreun membru al familiei v-a influențat să o luați pe acest drum? - Teatrul m-a ales. Într-o seară, m-am certat cu ai mei, am fugit de-acasă și m-am adăpostit în Teatrul Național. Se repeta „Numele Trandafirului”. Am asistat la acea repetiție în flagrant, stăteam ascunsă după scaunele din sală, pitită și eram ochi și urechi. M-a fascinat. A fost una din revelațiile mele.- Ce oameni v-au fost mentori? - Primele mele cărți au apărut datorită unor oameni care au văzut în mine mai mult decât am fost eu capabilă să văd: criticul George Pruteanu, criticul Radu G. Țeposu, actorul Florian Pittiș.- Cum v-a venit ideea înființării unui teatru independent?- Am ca punct de plecare teatrul din perioada interbelică. Întâlnirea mea cu scriitorul francez Pascal Bruckner și prietenia pe care am dezvoltat-o ulterior au fost determinante pentru înființarea Companiei de Teatru D’AYA, pe care am înființat-o în 1999.- Spectacolele dvs. se joacă cu casa închisă. Care e secretul? - Spectatorii de astăzi sunt inteligenți, nu-i mai păcălești. Dacă un spectacol e bun, se duce vorba. La fel când un spec-tacol e prost…- Unde vă este mai ușor să vă exprimați: în zona teatrului sau în calitate de scriitoare? - Sunt lucruri total diferite. Prin teatru, exprim ceea ce nu pot să exprim prin scris și invers. Sunt două energii total diferite, nu sunt compatibile. Atunci când fac teatru nu scriu, iar când scriu nu fac teatru.- Cum caracterizați cultura din România? - Ghiveci. Multă impostură, puțină autenticitate. Singurul lucru bun în asta este îndrăzneala și nevoia de a căuta. Toți avem discernământ și intuiție. Putem să mirosim ceea ce e sănătos și ce nu.- Veți reveni în Constanța în calitate de regizor? - Da, spectacolele pe care le joc în București urmează să le joc și în Constanța. Titluri precum „Oscar și Tanti Roz”, „Maitreyi”, „Hoții de frumu-sețe”, „Mecanica inimii”, „Studii despre iubire”, „Ce ne spunem când nu ne vorbim”, „7 Blesteme”, „Dragostea durează 3 ani”, „Hell” și altele.- Ați lansat la Constanța volumul „40 de zile”. Care este povestea cărții? - Pornește de la o experiență personală și se dezvoltă în planul fantastic. Este un roman basm despre Floarea Soarelui și Zmeul Albastru. Un joc de 40 de zile, un joc al introspecției și al regăsirii de sine. Cartea se lansează printr-un turneu în 40 de orașe. Constanța este al 15-lea oraș. Am început pe 1 martie și termin pe 9 aprilie.