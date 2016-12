„În cultura constănţeană, e o cârdăşie de porci!“

Regizorul Dinu Tănase, despre desființarea IPIFF:

„În cultura constănțeană, e o cârdășie de porci!“

Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Independenți (IPIFF) devenise deja o tradiție la Constanța, după două ediții desfășurate la Teatrul de Vară din stațiunea Mamaia. Organizat de Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Patronatul Societăților Producătoare din Cinematografie și Televiziune - UPFAR PSPCT, cu sprijinul Centrului Național al Cine-matografiei, IPIFF a fost, timp de cinci ediții, un eveniment internațional care a avut ca obiectiv principal promovarea filmului românesc, a identității și personalității producătorului de film. IPIFF a fost singurul din România care a prezentat publicului întreaga producție națională de filme ieșite în premieră anterior fiecărei ediții a festivalului. Vorbim la trecut și folosim „a fost odată…”, pentru că IPIFF 6 nu va mai avea loc… „De la o vară la alta, ajung să constat că învățămintele câștigate la edițiile anterioare, de pe urma cărora credeam și speram că festivalul nu va avea decât de câștigat, nu prea mai pot fi de folos. Și nu pentru că ele s-au devalorizat, ci vremurile… Cine putea să-mi spună cu un an în urmă că ediția a 5-a 2010 va fi incertă până cu câteva zile doar înainte de data propusă, că va trebui să comprim totul în doar patru zile într-o austeritate extremă… și că lumea va înțelege…”, acestea sunt cuvintele scrise de Dinu Tănase, anul trecut, la finalul IPIFF5. Ieri, contactat telefonic, același Dinu Tănase a dat frâu liber furiei de a nu mai putea fi alături de constănțeni și de tinerii aspiranți la un loc în lumea fascinantă a peliculei: „M-au trădat partenerii, respectiv Consiliul Județean Constanța, bineînțeles cu sprijinul Centrului Național de Cinematografie. Au alte jocuri, alte prostii de pus la cale împreună cu parteneri mascați. Au încropit un Festival Național de Film Românesc, programat pentru două-trei zile, ceea ce mă face să cred că reprezentanții Constanței n-au nevoie de acte de cultură, ci de șușe. În cultura constănțeană, este o cârdășie de porci! E păcat, pentru că, totuși, Constanța merită mult mai mult. Anul trecut, am descoperit cu plăcere că mulți liceeni au venit la vizionări și la workshop-uri și simțeam că intrasem puternic pe acest segment care are nevoie de preocupări culturale”. ***E adevărat că, pe site-ul Centrului Național Cinematografic, în tabelul cu solicitările care au obținut sprijin pentru organizarea de festivaluri în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2011, am găsit IPIFF finanțat cu 110.000 lei, dar la aceștia ar fi trebuit să se alăture și Consiliul Județean, conform declarației regizorului Tănase, cu încă vreo 300.000 lei, pentru ca festivalul să nu pară organizat pe genunchi: „Anul trecut, organizarea celei de-a cincea ediții a costat 350.000 lei, iar anul acesta solicitasem 480.000 lei”. În schimb, în același tabel, am găsit SC Aleea Film SRL, ca organizatoare a Festivalului de Film Românesc la Constanța și care are 100.000 lei „sprijin alocat”. Soci-etatea amintită are sediul în loca-litatea Râșnov, județul Brașov, și figurează în Registrul Comerțului cu cod CAEN 59, respectiv activități de producție cinematografică, video, programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală.