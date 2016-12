„În ciuda privaţiunilor materiale, ne păstrăm demnitatea în faţa elevilor“

Prof. Camelia Ciurescu, directorul Colegiului „Mihai Eminescu“:

„În ciuda privațiunilor materiale, ne păstrăm demnitatea în fața elevilor“

Profesora absolvit Facultatea de Litere a Universității București în anul 1990, specializarea română-rusă, iar în urma concursului național de titularizare, deși beneficiase de repartiție guvernamentală, fiind penultima generație de studenți repartizați astfel, a devenit direct titulara Liceului „Mihai Eminescu” de pe acea vreme. Este profesoară de la vârsta de 22 ani, iar de șapte ani este directorul acestei prestigioase instituții de învățământ constănțean.- În cele din urmă, intervine și un microb al managementului. Practic, managementul este o altă meserie decât cea de profesor. În 2002, când am devenit inspector de limba și literatura română, la 34 de ani, mi-am dat seama că nu știu nimic despre acest lucru și că trebuie să fiu în stare să concep documente manageriale, să am o anumită viziune, să am abilitatea de a forma instrumente. La două săptămâni, am fost trimisă într-o inspecție tematică și lucrurile nu erau atât de evoluate atunci cum sunt acum, nu primeai niște obiective prestabilite, ci trebuia să fii în stare să ți le construiești singur. Primeai doar tema, urmând să-ți construiești cadrul general. Am învățat, până în 2006, la inspectorat, ceea ce mi-a dat curajul să vin în calitate de director. Cu această dublă calificare am dobândit forța de a rezista.- Împotriva numeroaselor documente școlare care trebuie întocmite, volumului mare de muncă, generațiilor care sunt într-o continuă schimbare și care așteaptă de la noi foarte mult, dar la rândul nostru formulăm așteptări foarte mari și nu întotdeauna ne bucurăm de răspunsurile absolute pe care ni le-am fi dorit. Sunt lucruri care trebuie guvernate, care nu trebuie să scape în niciun fel de sub control și prin aceasta ne referim la tot ceea ce înseamnă școală. De la respectarea ținutei și a vestimentației, lucru care cred că îi susține pe copii să își formeze respectul de sine, până la disciplina de zi cu zi, participarea la concursuri și olimpiade școlare, rezultate către care noi dorim cei mai mulți să tindă.- Elevul nostru trebuie să aibă conștiința faptului că se află într-o școală de tradiție. Ne aflăm într-o instituție fondată în anul 1919. Nu este un lucru lipsit de semnificație faptul că te afli într-o unitate școlară încărcată de istorie și care a generat foarte mulți intelectuali în plan național și, de ce nu, chiar mondial. Din 1924, de la prima promoție de eminescieni și până astăzi, câte generații nu și-au spus cuvântul în această țară și în întreaga lume: Corneliu Dida, promoția 1960 - membru al Adunării Deputaților a Parlamentului României, Nicolae Moga (1971) - senator, Constanța Crăciun (1936) - ministru al Culturii și Cultelor, Ion și Mariana Așchie - cunoscuți medici, Andrei Caraiani - director Petromin, prof. univ. dr. Adina Ciugureanu, prof. univ. dr. Marian Cojoc, prof. univ. dr. Olga Duțu, prof. univ. dr. Valeria Guțu Romalo, Smaranda Jelescu (1956) - redactor TVR, balerinii Gina și Milidi Tătaru, numeroși artiști plastici de renume.- Lucrarea se numește „Monografia în imagini și documente școlare a Colegiului «Mihai Eminescu» Constanța” și acoperă perioada 2008 - începutul anului 2013. Împreună cu colegul meu Stelian Marinescu, m-am gândit să continui astfel monumentala lucrare a domnului profesor Romulus Popa Bran, publicată în anul 2008. Consider că suntem o echipă managerială care nu își desfășoară activitatea în mod mecanic și nici tipic. Suntem extraordinar de legați afectiv de această școală, eu prin faptul că sunt profesoară aici dintotdeauna, iar domnul director adjunct prin faptul că este absolvent al acestui colegiu. Suntem foarte apropiați de colegi, desfășurăm foarte multe activități de loisir. Nu există niciun fel de barieră între cabinetele de director și cancelarie. Suntem un colectiv foarte unit și este binecunoscut lucrul acesta. Sigur, nu este întâmplător faptul că în anul 1960, sub acest liceu, s-a descoperit o bazilică paleo-creștină și am spus că într-un fel suntem ocrotiți, binecuvântați că funcționăm aici.- Vă răspund printr-un citat din prefața monografiei: „Acest preambul nu se poate încheia fără adresarea de mulțumiri colegilor care, în ciuda privațiunilor materiale, au reușit să mențină la un nivel ridicat standardele educaționale și științifice. Sunt profesori care, neuitând necesitatea respectului de sine și față de instituție, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a pregăti generații de intelectuali”. Există profesori care într-adevăr sunt părinți unici și au unul sau doi copii în întreținere și vă dați seama că un salariu din învățământ nu îi poate susține foarte mult, însă au demnitatea necesară să apară în fața unei clase chiar dacă nu sunt îmbrăcați în lucruri de firmă, așa cum și-ar dori copiii să ne vadă că purtăm. Suntem în stare încă noi, ca profesori, să facem niște compromisuri astfel încât să ne păstrăm demnitatea în fața elevilor.