În ce licee din Constanţa au rămas locuri libere pentru a doua etapă de admitere

Pai la Rosetti si la Tomis rezulta ca exista niste directori fenomenali. Asa sunt de buni ca pun scolile pe butuci. Acum profesorii precis raman fara ore. Nici nu au de unde sa mai ia ca s-au vandut de mult orele si posturile vacante. Ce vor face acesti directori? Vor fi decorati pentru merite deosebite. Si ii va durea in coturile lor tocite de atata carte acumulata. Dar ei nu sunt prea vinovati. Ei sunt din aceia care o duc bine in orice regim. Vinovati sunt aceia care ii catara in astfel de functii. Au vuit ziarele ca a fost demis Purcarea, ca era spagar, ca facea, ca dregea. Pai fiecare are un interes. Ala care da vrea un post, o functie s-o plimbe prin oras, o scoala buna pentru copilul lui, sa treaca odrasla clasa, ala care ia vrea si el nunta la vreun copil, sa plateasca rate la masini, sa plateasca la randul lui si el functia ocupata si uite asa functioneaza motorul economiei. Deci, ei au obtinut niste functii si se joaca acum cu ele pana vin altii sau pana isi da seama cine i-a pus ca sunt complet incompetenti.