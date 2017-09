În această seară, Viţa de Vie şi Omul cu Şobolani cântă la Mamaia

În această seară, Vița de Vie și Omul cu Șobolani cântă la Mamaia

A început noua eră a dizidenței muzicale și artistice! Urmează cea de-a doua seară a festivalului HANG OUT, primul eveniment de origine alternativă organizat, în premieră, la Constanța!Vița de Vie, Omul cu Șobolani, Mr. Jurjak și The Amsterdams fac revoluție în această seară, începând de la ora 19.30, pe plajă, în Mamaia Nord (la Vila Pontica - panou negru cu litere portocalii, faci dreapta). Tot astăzi, de la ora 14.30, au început și atelierele de creație ale artiștilor tineri și nonconformiști ai acestei generații. Tattoo și tattoo cu hena, mandale, manga și character design – dimensionări artistice la vedere ale dorințelor corpurilor și minților oricui, indiferent de vârstă. De asemenea, pe plajă puteți practica sporturi nautice (canoe, paddeling) sau vă puteți plimba cu bicicletele Pegas, puse la dispoziție de organizatori.Duminică, 13 august 2017, programul începe tot de la ora 14.30, cu atelierele de creație prezentate mai sus. Începând cu ora 19.30, invitații organizatorilor sunt ROA, Byron, Travka, Toulouse Lautrec.HANG OUT – Festival de Origine Alternativă este un proiect realizat de Asociația Eurocult, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Organizatorii mulțumesc Primăriei Orașului Năvodari, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, Inspectoratului Județean de Jandarmi „M. Kogălniceanu”, Inspectoratului de Poliție Județean, Envirotech , Club Nautic Pinguin Mamaia, Polaris.În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, lasere, genți (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm), spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.