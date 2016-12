În această seară concerteză Robbin and the Backstabbers

Trupa care a câștigat premiul juriului la concursul național Stufstock Newcomers vine la Constanșa, în clubul Pulse. Lansată în 2010, cu un stil inedit și versuri inteligente, Robbin and The Backstabbers a devenit una dintre cele mai apreciate trupe în cluburile rock din București și din țară.Recunoscută pentru piesele "Vânătoare Regală" și "Soare cu dinți", trupa este o sursă instabilă, imprecisă și imprevizibilă de sunet a cărei eficiență și randament variază în funcție de factori necunoscuți, ce pot sau nu să includă prețul corzilor de chitară, al bețelor de tobe și cel al promisiunilor nerespectate.Vino în Pulse să-i vezi pe cei de la Robbin and The Backstabbers în această seară, de la ora 21.