Importante premii pentru colegiile "Kemal Ataturk" şi "Carol I"

Importante premii pentru colegiile "Kemal Ataturk" și "Carol I"

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada februarie-iunie, echipa „Let’s Do It, Romania!” a desfășurat cea de-a treia ediție „Let’s Do It, Danube!”, o competiție în premieră, dedicată unităților de învățământ din județele dunărene, cu scopul de a promova un comportament responsabil față de mediu, susținut de Kaufland România.Judeul Constanța s-a remarcat prin câștigarea a două premii: Premiul III la categoria școlilor cu clase V-XII, constând într-un laptop, o multifuncțională și un proiector, a fost câștigat de Colegiul Național „Kemal Ataturk” din Medgidia, iar Premiul III la categoria școlilor cu clase IX-XII, constând într-un laptop, a fost câștigat de Colegiul Comercial „Carol I” din Constanța.Jurizarea participanților a fost realizată în fiecare etapă, iar însumarea punctajelor a dat clasamentul final. Valoarea totală a premiilor acordate pentru întreaga competiție se ridică la 35.000 euro.