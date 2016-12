„Important e să vreţi să vă ocrotiţi şansa!“

Acad. Eugen Simion, la Universitatea „Andrei Șaguna”:

„Important e să vreți să vă ocrotiți șansa!“

În toți acești 20 de ani de la înființarea sa, momentele festive din viața Universității "Andrei Șaguna" din Constanța sunt marcatede prezența unor mari personalități ale României, care acceptă să-și dea girul evenimentelor la care sunt invitați.Nu avea cum să facă excepție nici deschiderea festivă a celui de-al 21-lea an universitar la "cea mai mare universitate privată din sud-estul României", cum astfel a intitulat-o Dorel Constantin Onaca, prezent la Universitatea "Șaguna" în calitate de consilier prezidențial. Și care, în cuvinte simple, a sintetizat mesajul său: "Drum bun într-o carieră superbă. Greul de acum începe. Viața de student e frumoasă, dar și pretențioasă. Vă doresc ca peste ani să deveniți ceea ce vă doriți!". Introducerea, evident, a aparținut gazdei, Aurel Papari, președintele Fundației "Andrei Șaguna", care a recunoscut că asemenea momente festive oferă tentația unui bilanț și, poate nu întâmplător, a dat cuvântul academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici. Sincer, el a declarat asistenței că în primii doi ani de la înființarea acestei universități se întreba cât o să dureze această ctitorie. "Și iată că de două decenii vin regulat!". Rectorul de onoare al Universității "Andrei Șaguna", Ioan Doltu, a ținut ca în discursul său către studenți să le ofere două sfaturi: "Este contraproductiv învățatul pe de rost" și "Onorați cu mare atenție internetul și celelalte surse pe care le cunoașteți. Acordați mai multă atenție cărților". Un mesaj așteptat de toți cei prezenți a fost cel al academicianului Eugen Simion, președinte al Academiei Române în perioada 1998-2006. Dintru început, Simion a mărturisit că a tărăgănat ceva vreme răspunsul în momentul în care a primit invitația de a participa la această deschidere, deoarece la fiecare eveniment la care participă are nevoie de o justificare: "Sunt profesor de 49 de ani la Universitatea București și nu cred să existe profesor în România cu care să nu mă fi întâlnit. Nu vreau să mă dau mare și nici să dau sfaturi. Oricum, tinerilor nu le plac și nici nu le urmează". Așa încât a povestit din frumoasa lui studenție, când generația 60 i-a avut ca profesori pe Tudor Vianu, la literatură comparată, pe Alexandru Rosetti, la istoria limbii literare, sau pe Iorgu Iordan, "pe care l-am iubit cu o frică interioară". În acest context, le-a sugerat studenților că "important este să vreți să vă ocrotiți șansa!". Totodată, a ținut să le atragă atenția "respectuos" politicienilor prezenți că "este un capitol suprarealist în Legea educației care desființează școlile sătești care nu au cel puțin 300 de elevi. Păi, ce tânăr credeți că vrea să-și lege viața de locul acela în care nu există școală și biserică?". Păstrând tonalitatea, a continuat: "Investiția în educație este esențială... Toată viața mea am primit promisiuni… Trăim într-o lume care se agită enorm și nu știm dacă mergem în direcția bună...". De asemenea, a declarat că refuză să mai privească la televizor, pentru că pe toate canalele "este un bocet general în societatea noastră".Au mai participat la deschiderea noului an universitar vice-rectorul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", instituție care anul acesta sărbătorește 140 de ani de la înființare, consulii generali ai Rusiei, Turciei, Chinei, viceprimarul Decebal Făgădău, parlamentarul Maria Stavrositu, Hacic Garabet, președinte al Uniunii Armenilor, și deputatul Amet Aledin. Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța a intrat în noul an universitar 2012-2013 cu 4.000 de studenți, din care 1.200 sunt "boboci".