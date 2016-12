Imnul Festivalului Mamaia, inspirat din prohodul Operei constănţene

Imnul Festivalului Mamaia, inspirat din prohodul Operei constănțene

După ce, în urmă cu puțin timp, Consiliul Județean a desființat Opera, pentru a nu văduvi constănțenii de muzică, șefii culturii din orașul de la malul mării s-au gândit să organizeze și în anul de criză 2010 Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia. Cu acest prilej, la sediul Consiliului Județean de pe strada Petru Rareș a avut loc, ieri, o conferință de presă, susținută de the one and only Cristian Zgabercea, președintele Fundației Fantasio, prin care Consiliul Județean organizează Festivalul Mamaia. Anul acesta, evenimentul nu va mai fi difuzat de TVR, organizatorii semnând un acord cu o societate de transmisie din București, Studio Video Art, care va ridica semnalul TV. Televiziunile care vor dori să preia momente sau chiar festivalul integral vor putea solicita acest lucru organizatorilor, iar ei le vor pune la dispoziție parametrii sateliților de unde vor putea recepționa semnalul festivalului, gratuit. „În felul acesta, toate televiziunile vor putea prelua momente, seri, secvențe sau festivalul în întregime, în așa fel încât să nu mai fie un public îngust. Cred că e cea mai bună metodă pentru un festival aniversar”, susține Zgabercea. El a mai anunțat că intenționează să includă în prețul biletului de acces la eveniment un CD cu șlagărele care au fost lansate în cadrul Festivalului Mamaia, de-a lungul timpului. Totodată, Zgabercea a precizat că nu a fost stabilită încă lista artiștilor care vor susține recitaluri, aceasta urmând să fie pusă la punct în funcție de buget. Orchestra festivalului va fi asigurată de instrumentiști din Constanța și din București. În ceea ce privește prezentatorii festivalului, deocamdată singurul propus este Aurelian Temișan. Ca și în anii trecuți, președintele juriului va fi Mădălin Voicu, alături de el urmând să noteze evoluțiile scenice ale participanților Andrei Tudor, Adrian Romcescu, Viorel Gavrilă, Corina Chiriac, Dana Dorian, Titus Andrei, Florin Ochescu, Berti Barbera și alții. Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia se va desfășura în perioada 26-29 august, la Teatrul de Vară Soveja din Parcul Tăbăcărie și va fi urmat, pe 1,2 și 3 septembrie, de Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Festivalul Mamaia e mai șmecher decât Opera În ceea ce privește bugetul, festivalul se bazează pe „promisiuni”, așa cum anunță Zgabercea. Astfel, organizatorii nu cer banii înainte, însă au certitudinea că fondurile vor fi alocate și anul acesta de Consiliul Județean. „Nu există bugetul deocam-dată, mergem în fața lui. Festivalul se face și datorită sprijinului Ministerului Turismului. Într-un fel sau altul, am reușit să obținem niște promisiuni care în curând sper să se concretizeze cu niște fonduri minime necesare celor două festivaluri, Mamaia Ușoară și Mamaia Populară. Vom primi bani de la CJC, ca să plătim datoriile pe care le-am făcut până acum. Probabil că bugetul trebuie să ajungă în jur de 15 miliarde lei vechi”, a făcut calculele Cristian Zgabercea. Un buget aproa-pe dublu față de cel alocat pe 2010 Muzeului de Artă sau Teatrului pentru Copii și Tineret. La această sumă se adaugă și 5-7 miliarde, necesare Festivalului Mamaia Folclorică. Zgabercea a ținut cu tot dinadinsul ca tradiția de 40 de ani a Festivalului Mamaia să nu fie întreruptă, deși, pe 15 iulie, consilierii județeni desființau Opera, o instituție cu o istorie și mai îndelungată, de 53 de ani: „Am avut tenacitatea să ne zbatem să nu rupem tradiția de 40 de ediții a Festivalului Mamaia”, susține Zgabercea. Tenacitatea CJC nu s-a manifestat, însă, în cazul instituțiilor de cultură, comasate, redenumite, reorganizate și desființate de când gașca actuală e la putere. Tocmai pentru a afla de ce această tenacitate supurează doar în cazul unor astfel de evenimente, l-am întrebat pe Cristian Zgabercea dacă Festivalul Mamaia e mai important decât Opera. Răspunsul în cele ce urmează: „Fiecare are importanța lui. Festivalul Mamaia e o manifestare pe care Constanța o face din 1963, și opera e din 1958, deci sunt aproape de aceeași vârstă, dar au specific diferit. Mamaia e un eveniment care promovează întreaga suflare din Constanța, opera e o instituție care ar trebui menținută. De ce nu e menținută? Citiți Ordonanța 63”. Aceeași ordonanță invocată de la începutul apocalipsei culturale din Constanța, aceeași placă neconvingătoare pe care CJC o folosește până la ridicol, și în spatele căreia se află dezinteresul crunt față de conservarea instituțiilor culturale din Constanța. Buget de 15 miliarde la Mamaia, salariu «canci» la Operă În tot acest timp de zbateri organizatorice pentru Festivalul Mamaia, angajații Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB) au primit, pe 16 iulie, doar o diferență de aproape 50 la sută din restanța pe luna iunie, după ce, pe 12 iunie, primiseră 30 la sută din salariu. Nici vorbă, însă, să încaseze banii pe șomajul tehnic aferent lunii iulie. Întrebându-l pe Zgabercea cum pentru Festivalul Mamaia există bani, dar nu și pentru TNOB, el ne-a răspuns: „Și eu m-am întrebat chestia asta. S-au dat banii pentru șomajul tehnic, depinde cum își consumă teatrul banii”. În cadrul conferinței, Zgabercea a mai anunțat că luni, 23 august, ora 13, în Aula Bibliotecii Județene, va avea loc o ședință de consiliu în care se va discuta din nou situația instituțiilor de cultură din Constanța, din personalul cărora se vor face reduceri „conform Ordonanței 63”: „Din fiecare instituție se va tăia un număr de oameni până la numărul prevăzut de ordonanță, și n-o să mai funcționeze niciuna”, asigură Zgabercea. Justificând desființarea Operei, șeful culturii constănțene susține că a păstrat orchestra pentru a avea o bază în cazul în care se va decide începerea unei stagiuni sau punerea în scenă a unor spectacole de operă: „Am păstrat două și cele mai importante secții, orchestra și baletul lui Danovski pentru că era unicul din țară. Și sacrificam, în acel moment, corul și niște soliști tineri care aveau timp să revină și să cânte, pentru că doar 2-3 soliști sunt de mare experiență. Baza unui teatru de operă este orchestra. Dacă nu ai orchestră, nu poți să cânți. Sunt sute de teatre de operă în lumea asta care n-au niciun solist angajat. Soliștii pot veni pe contract din toată Europa”, consideră Zgabercea. În ședința de luni, el va propune o altă restructurare a angajaților din instituțiile de cultură, pe care le va aduce la stadiul în care nu vor mai putea funcționa, așteptând, probabil, ca acestea să se auto-desființeze: „Balet în Constanța și în România n-o să mai vedeți niciodată ca baletul lui Danovski, pe care îl vom desființa (Zgabercea pare să nu-și aducă aminte că Teatrul de Balet „Oleg Danovski” a fost desființat și comasat încă din 2004, de când cultura a intrat sub pulpana sa - n.r.) ca să ținem 20 de coriști. Acum, propunerea e clară, pe lege: orchestra, de 32 de oameni din cei 60, că atâția vor rămâne, n-o să mai poată cânta nici o lucrare simfonică măcar, baletul, de 23 de oameni din 40, n-o să mai poată să danseze niciun balet clasic și corul, de vreo 26 de persoane, nu va mai putea acoperi vocile. Va rămâne câte puțin din toate și nu va mai funcționa nimic. Și toată lumea probabil că se va bucura atunci”, spune Zgabercea. „De abia acum încolo există pericolul de desființare, pentru că nu vor mai putea să dea niciun spectacol, și atunci va veni ordonatorul de credite, și va spune: «stai un pic, nu mă interesează, nu-mi mai consumă opera 58 de miliarde în 6 luni, îmi consumă 20 de miliarde, dar nu face nimic, de ce să consum 20 de miliarde?» Opera nu va putea să dea niciun spectacol. Ar putea doar să cânte câte o operetă, câte o „Văduvă Veselă” Daniela Vlădescu în fiecare seară”, precizează Zgabercea, sarcastic la adresa celor care se luptă pentru păstrarea Operei.