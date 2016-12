Imago Mundi îl omagiază pe George Enescu

Potrivit unui comunicat al ICR Madrid, transmis marți de Agerpres, la Festivalul Internațional de Muzică și Dans de la Granada grupul Imago Mundi va susține două concerte prilejuite de aniversarea a 60 de ani de la moartea lui George Enescu, în data de 2 iulie, la Auditorio de la Fundacion Caja Rural din Granada, respectiv 3 iulie, la Teatro Imperial din Loja. Proiectul pe care Imago Mundi îl va prezenta publicului spaniol, "Isvor. George Enescu — Rapsodiile Române muzică tradițională și folclor urban", sondează sursele de inspirație folosite de compozitor și face o paralelă între acestea și contextul mai larg al creațiilor populare și urbane muntenești ale secolului al XIX-lea. Piesele sunt puse în valoare prin dialogul dintre instrumente vechi specifice spațiului românesc (cobză, drâmbă, tobă) și instrumente clasice moderne (flaut, oboi, vioară, chitară, violoncel). Aranjamentul muzical îi aparține lui Cătălin Ștefănescu, doctor în muzică și lector universitar la Catedra de Chitară a Universității Naționale de Muzică București, precizează ICR Madrid. Recitalul va fi însoțit de proiecții video live ce urmăresc același scop ca și compozițiile muzicale: punerea în valoare a unei moșteniri istorice prin intervenții contemporane.Grupul Imago Mundi este format din Adrian Buciu (flaute, shakers), Oana Ivașcu (oboi, tamburină, drâmbă), Ștefan Barbu (vioară, frame drum), Andreea Țimiraș (violoncel), Cătălin Ștefănescu (cobză, chitară), Daniel Ivașcu (bendir, darabuka, drâmbă) și Cristian Stănoiu (proiecții video live).Prima participare românească la acest festival a avut loc în 2014, când grupul Acapella a susținut un recital alături de alți interpreți din Franța, Finlanda și Germania. "Susținerea participării românești la festivaluri de prestigiu din diferite domenii artistice face parte din strategia ICR Madrid de conectare a pieței culturale românești la evenimentele internaționale de calibru ce se desfășoară în Spania cum ar fi Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, Festivalul Internațional de Fotografie și Arte Vizuale PHotoEspana ori Festivalul Internațional de Poezie de la Barcelona", se arată în comunicatul citat.Creat în 1952 sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și ale Ministerului Turismului din Spania, Festivalul Internațional de Muzică și Dans din Granada este unul din cele mai prestigioase din Europa, reunind an de an muzicieni din întreaga lume.