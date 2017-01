Imaginea Colegiului Pedagogic mai presus de umilinţele „bobocilor“

Imaginea Colegiului Pedagogic mai presus de umilințele „bobocilor“

Păzit cu strășnicie, precum o unitate militară, de un administrator plin de zel - doar când e vorba de presă, care n-are voie să filmeze și să fotografieze orice -, despre Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ s-a ajuns, zilele acestea, să se vorbească mai puțin elogios. Un incident ce ar fi trecut neobservat, ca multe altele, odată filmat cu telefonul mobil și postat pe internet s-a transformat în subiect de presă: cinci elevi ai clasei a IX-a, legați cu bandă adezivă și marcați cu… markerul drept „boboci”, au fost umiliți de colegii lor mai mari, în numele unui ritual barbar intitulat sugestiv „botez“. Conferința de presă „provocată“, ieri, de incidentul mediatizat a pornit, cum era de așteptat, de pe poziții divergente, conducerea Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ fiind deranjată de faptul că filmulețul a fost difuzat înaintea unei anchete, urmată de cuvenitele concluzii, la instituția de învățământ. Tot ieri, conducerea Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ a convocat consiliul profesoral, ocazie cu care s-a votat comisia pentru cercetarea faptelor. Din comisia de disciplină fac parte directorul adjunct, în calitate de președinte, consilierul de imagine, reprezentantul consiliului elevilor, consilierul școlar, reprezentantul comisiei diriginților, profesorii diriginți la clasele a IX-a, responsabilul claselor a XI-a și a XII-a. Comisia va cerceta declarațiile copiilor și va întocmi un raport sintetic, pe care-l va prezenta consiliului profesoral, propunând și sancțiuni. Ele duc de la mustrarea cea mai simplă, concretizată în observație în fața clasei, până la exmatricularea din sistem, fără drept de înscriere. „Dacă se dovedește că este un incident real și nu un joc acceptat de ambele părți, elevii vor fi aspru sancționați. Dacă în urma declarațiilor se demonstrează că a fost un joc de neînțeles, cadrele didactice vor sesiza înscris Consiliul Național al Audiovizualului și vor cere dreptul la replică postului Protv, considerând că imaginile prezentate pot afecta instituția, dar și elevii implicați”, a precizat prof. Monica Cojocaru, consilier de imagine CNPCB. Cât privește identitatea profesorului care ar fi solicitat ștergerea filmulețului de pe telefon, directoarea instituției a declarat că nici un cadru didactic prezent în consiliul profesoral nu a semnalat acest lucru. Director prof. Ana Maria Ciobotaru și-a exprimat nedumerirea vizavi de alegerea acestui incident de pe internet, în condițiile în care, în opinia sa, existau și altele mult mai grave. „Cu toate că imaginile au fost blurate, părinții și-au recunoscut acolo copii și au fost foarte deranjați de acest lucru. De asemenea, comentariile nu coincideau cu imaginile. De unde reieșea violența aceea pomenită c-ar fi durat trei zile?”. Frica ne guvernează existența încă de mici S-a adus în discuție acordul semnat de părinți, care, printre altele, prevede ca elevul sau părintele să aducă la cunoștința profesorilor eventualele inciden-te petrecute și care aduc pre-judicii copilului. Să fim serioși!!! Frica de răz-bunarea celuilalt, frica de opro-biul public, frica de a nu cădea în ridicol, frica de a ne exprima părerea și atâtea alte frici pe lângă aceea, mai apoi, a adul-tului, de a nu pierde locul de muncă greu câștigat, sunt doar câteva din fricile care guvernea-ză existența românului și con-stituie răspunsul la multe între-bări. De ce n-a fugit nici un copil să anunțe profesorii despre ce se întâmplă acolo? De frică să nu-l bată după ore aceiași șmecheri care i-au luat la mișto pe boboci! De ce victimele incidentului nu le-au spus părin-ților, acasă, ce s-a întâmplat, iar evenimentul să se „mușamali-zeze“ din scurt? Din cauza aceleiași frici de repercusiuni. De aceea ne-am expus convingerea, în cadrul conferinței de ieri, că declarațiile date de elevi sunt scrise oarecum sub presiune, de teama a tot ceea ce va urma, iar ei nici nu-și dau seama. Așteptăm cu interes să vedem rezultatele anchetei, cu toate că bănuim că incidentul va rămâne la nivel de joacă prostească de copii irespon-sabili, dar teribiliști. Nu ne aștep-tăm la măsuri drastice și nici nu le sugerăm profesorilor intransigență maximă, pentru că, dincolo de tot scenariul, la mijloc sunt sufletele umilite ale unor copii care au luptat din răsputeri să ajungă elevi ai acestei instituții constănțene de prestigiu. Inspector școlar general Marian Sârbu: „Știu că fiind un eveniment petrecut în curtea școlii, un profesor trebuia să vadă sau un elev să fugă și să spună că se întâmplă ceva rău acolo. Mă revoltă lipsa de reacție a elevilor noștri. Dacă într-adevăr li se dovedește vinovăția, dincolo de sancțiuni, trebuie să le transmitem conștiința erorii pe care au făcut-o”. Presa e de vină! Conducerea Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” pare preocupată mai mult de imaginea instituției decât de incidentul în sine, conferința de presă de ieri neaducând lămuriri, ci constituind mai degrabă un soi de tragere la răspundere. Dincolo de teama de a scăpa oareșice ziariști pe poarta principală, care să mai și filmeze fără a fi sesizați, directoarea instituției a fost mult prea vehementă în afirmații legate de prestigiul instituției și prea puțin a vorbit despre copiii implicați. Totul sub semnul anchetei! Și faptul că va acționa până la Consiliul Național al Audiovizualului ni se pare un pic cam prea… departe. 