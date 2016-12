Ieri, inspectorul şcolar general a refuzat dialogul cu directorii

Afirmând că nu are programate audiențe

Ieri, inspectorul școlar general a refuzat dialogul cu directorii

La sediul din str. Mihai Eminescu al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ieri, era mare forfotă, cadrele didactice umblând haotic de la o ușă la alta pentru a afla cărui inspector de specialitate trebuie să i se adreseze pentru inerentele probleme întâmpinate la debut de nou an școlar. Din nefericire, organigrama instituției a fost stabilită doar ca număr de norme, persoanele care urmează să ocupe posturile necunoscându-se. E destul să iei loc, la parter, pe canapeaua de lângă biroul de resurse umane și să auzi cum profesorii lansează tot felul de ipoteze, gen: „Normal că n-au făcut numiri încă, pentru că n-au avut timp să tragă sforile”. La etajul I, câțiva directori supărați că de dimineață așteptau să intre la inspectorul general Aliss Andreescu pentru probleme care chiar nu țineau de eventuala lor schimbare din funcție, ci mai degrabă de bunul mers al activității în școală, au fost întorși din drum pe motiv că, ieri, noul „general” nu avea audiențe. De altfel, un alt caz concret în acest sens ne-a fost semnalat chiar de primarul comunei Independența, Cristea Gâscan. Gospodarul șef se confruntă cu o situație dificilă după ce unitatea de învățământ din Independența a rămas fără clasa a IX-a de liceu, câteva zeci de copii riscând să abandoneze studiile. Cristea Gâscan a declarat că a încercat să ia legătura ieri și cu noul inspector șef pentru rezolvarea acestui caz. „Mă bat pentru cei 23 de copii care rămân neșcolarizați pentru că s-a desființat clasa a IX-a. Am fost astăzi (n.r. - ieri) la noua inspectoare să încercăm să găsim o soluție, dar nu m-a primit. Mi-a spus că are de rezolvat o situație pentru minister și nu mă poate primi în audiență. Au venit și acum părinții cu copiii la mine și nu știu ce să le răspund. Nu știu ce să mai cred. Să le spun că nu vrea inspectorul de la Constanța? Cea mai bună soluție ar fi să ne redea clasa a IX-a. De ce ne-au luat-o? Ca să facă ei alte încadrări pentru alții? Ce vină au acești copii? Aștept acum să vedem ce se întâmplă și mâine (n.r. - astăzi), dar noi de la bugetul local nu avem cum să îi susținem”, a explicat primarul. Aceasta în timp ce ministrul Educației, Daniel Funeriu, pre-zent prin școli din Arad, afirmă că principala misiune a mandatului său este „recredibilizarea învățământului”. Evident, prin inspectorii școlari generali pe care îi numește personal.