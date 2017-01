Identitatea europeană, dezbătută la „Ovidius”

Astăzi se desfășoară simpozionul internațional „European Identity. National and local Identity“, organizat de Facultatea de Drept a Universității „Ovidius”. Evenimentul are ca obiectiv clarificarea controversatei probleme a identității în contextul integrării europene, pornind de la stabilirea unor trasee de discuție ca fuziunea dintre ideologia statului național și specificul cultural și istoric, echilibrul dintre interesele economice și voința politică comună, suveranitatea statelor și tradițiilor politice și echivalența dintre specificul național și identitatea europeană. Evenimentul a început ieri, la American Corner (Campus), și are ca invitați personalități ale lumii academice recunoscute la nivel național și internațional.