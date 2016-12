ICR Londra susține participarea românească la Jocurile Olimpice

Ştire online publicată Joi, 26 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru prima dată, sediul unui institut cultural dintr-o mare capitală a lumii va avea afișate pe clădire însemnele României, sub forma unor stegulețe festive, pentru a celebra atât începutul Jocurilor Olimpice, cât și prezența valorilor culturale și sportive românești la Londra. Din 27 iulie, data oficială a deschiderii Jocurilor Olimpice, și până pe 9 septembrie, pe fațada sediul ICR Londra din 1 Belgrave Square, londonezii și turiștii vor putea vedea peste 400 de steaguri ale României, în miniatură. Demersul este, totodată, o formă de a susține echipa noastră olimpică.Programul evenimentelor românești din cadrul Olimpiadei Culturale de la Londra (21 iunie - 9 septembrie), ROlympics, totalizează 17 evenimente. ROlympics este realizat în parteneriat cu importante instituții britanice – Southbank Centre, British Library, Opera Holland Park, Teatrul Regal Stratford East, Kings Place – și integrat marilor evenimente culturale londoneze – London Festival, Big Dance Festival, London International Theatre Festival, Poetry Parnassus, Wide Open School, London Festival of Architecture și River of Music. De asemenea, ICR Londra organizează până pe 29 iulie o serie de acțiuni fără precedent de instalare a mai multor lucrări de artă în aer liber. Printre acestea se numără și „Alergător pe muchie“, o sculptură aparținând artistului de origine română Paul Neagu (1938-2004), care va face parte pentru totdeauna din spațiul public londonez, fiind prima lucrare de artă monumentală a unui artist român amplasată permanent la Londra.