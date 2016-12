Iată cum şi-au sărbătorit ziua etnicii tătari

Iată cum și-au sărbătorit ziua etnicii tătari

Ştire online publicată Luni, 16 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În prima parte a zilei, în Aula Magna a Universității „Ovidius” a avut loc simpozionul „Din istoria tătarilor”, manifestare organizată în colaborare cu Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius”. În cadrul manifestării a avut loc festivitatea de premiere a Consursului de eseuri „Tătarii dobrogeni ¶“ #” istorie, tradiție și civilizație”. Au fost înscrise în concurs 34 de eseuri, dintre care 12 s-au clasat pe locurile I, II și III. Concursul a fost destinat elevilor din clasele IX ¶“ #” XII. Câștigătorii locului I au fost premiați de UDTTMR cu câte 150 lei, cei clasați pe locul II ¶“ #” câte 100 lei, iar cei clasați pe locul III ¶“ #” câte 50 lei, toți primind și câte o tabără. Toți elevii înscriși în concurs și profesorii îndrumători au primit drept premiu de participare o excursie la Babadag și Tulcea.Premiul I: Ebru Iuruc (Liceul Cobadin), profesor Sezavet Reșit; Iasemin Sena Memet (Colegiul Național „Mihai Eminescu”), prof. Bedrie Amet; Premiul II: Kamer Roxana Bratu (Liceul Teoretic Decebal Constanța) prof. Sibel Memet; Adelaida Georgiana Gechereanu și Adriana Nicoleta Surdu (Liceul „Lazăr Edeleanu” Năvodari), prof. dr. Lenuța Popa; Onur Emurla (Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța), prof. Șeila Abibula; Bianca Ștefania Piștea (Liceul Teoretic „Ion Cotovu” Hârșova), prof. Marcel Petcu. Premiul III: Aida Akdeniz (Liceul Teoretic „Decebal” Constanța), prof. Sibel Memet; Deria Levis Coldaș (Liceul Cobadin), prof. Selime Caragea; Geilan Emirla (Liceul Cobadin), prof. Selime Caragea; Ghiulserin Farida Feizi (Liceul Teoretic Murfatlar), prof. Vildan Nurla; Biulent Ismail (Colegiul Național „Mihai Eminescu”), prof. Bedrie Amet; Nilufer Ayda Iusuf (Liceul Teoretic „Ovidius”), prof. Subihan IomerFestivitatea de premiere a fost urmată de lansarea volumelor „Din istoria tătarilor” (vol. III), realizat de UDTTMR în colaborare cu Universitatea „Ovidius” ¶“ #” Facultatea de Istorie și Științe Politice, și „Eroi musulmani în armata română”, semnat de col. (r) Remus Macovei, realizat, de asemenea, de UDTTMR în colaborare cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Constanța.În cadrul simpozionului au fost prezentate atât cele două lucrări care s-au clasat pe locul I la concursul de eseuri, cât și „Îndeplinirea îndatoririlor militare de către musulmani în Armata Română (1879 - 1945)” ¶“ #” col. (r) Remus Macovei, „Populația tătară versus populația turcă din România într-un document al P.M.R. din anul 1949” - șeful Serviciului Județean al Arhivelor Naționale ¶“ #” Constanța, dr. Virgil Coman, subsecretarul de stat Aledin Amet a vorbit despre parcursul pe care l-a avut legea privind declararea zilei de 13 decembrie drept Sărbătoare a etniei tătare din România în Parlament, iar prof. univ. dr. Nuredin Ibram a prezentat lucrarea „Tătarii în opera lui Nicolae Tonitza”.Cea de-a doua parte a Sărbătorii etniei tătare din România a stat sub semnul muzicii și dansurilor tradiționale tătărești și s-a desfășurat la Pavilionul Expozițional. Au evoluat ansamblurile: Karasu, Karadeniz, Mini-Karadeniz, Yildizlar, Cansu, Kanara și Ansamblul din Cobadin, soliștii Suher Abduraman, Leila Kerim și Elfin, iar la vioară ¶“ #” Alev Gafar. Tot la Pavilionul Expozițional au fost amenajate și expoziții de carte, de obiecte tradiționale tătărești și de preparate culinare specifice bucătăriei tătarilor dobrogeni.Alături de cei aproximativ 1.500 de spectatori au fost și oaspeți de seamă, printre ei numărându-se senatorul Nicolae Moga, căruia președintele UDTTMR Gelil Eserghep i-a înmânat și o plachetă în semn de mulțumire din partea comunității tătare pentru sprijinul permanent acordat, deputatul UDTTMR Varol Amet, subprefectul Iucsel Selamet, consulul Republicii Turcia la Constanța Ali Bozçalęțkan ți viceconsulul Ozgen Topçu, consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanța Su Yanwen împreună cu soția, subsecretarul de stat din cadrul DRI, Aledin Amet, muftiul Muurat Iusuf.Evenimentul de la Pavilionul Expozițional a fost organizat de UDTTMR în colaborare cu Consiliul Județean Constanța și Departamentul pentru Relații Interetnice.„A fost o zi deosebită pentru noi. Am fost împreună, cu mic, cu mare, tătari din toate colțurile județului, pentru a marca Sărbătoarea etniei tătare din România. UDTTMR a pregătit pentru anul acesta un program intens, dar interesant: simpozionul, festivitatea de premiere, lansări de cărți, expoziții tematice și un spectacol de excepție susținut de ansamblurile și artiștii noștri. A fost un adevărat maraton, dar suntem mândri că am reușit să mobilizăm atâta lume, tătari și nu numai, și suntem deosebit de încântați că ne-au fost alături în această zi deosebit de importantă pentru noi atâția prieteni, precum senatorul Nicolae Moga, consulul Republicii Turcia la Constanța Ali Bozçalęțkan sau consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanța Su Yanwen. Le mulțumim tuturor și, privind retrospectiv la desfășurarea de forțe de vineri, transmit și prin intermediul dumneavoastră același mesaj pe care l-am avut și atunci: toți cei care simt că sunt tătari cu adevărat să vină alături de noi! Ușa uniunii este deschisă pentru toată lumea și numai împreună vom putea duce mai departe valorile tradiționale tătărești!”, Gelil Eserghep, președinte UDTTMR.