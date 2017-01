Iată cum poţi ajunge la Buckingham Palace

Iată cum poți ajunge la Buckingham Palace

Vineri, 9 martie, începând cu ora 9, în sala „Coriolan” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța se va desfășura etapa regională a Concursului Internațional de Discurs Public în Limba Engleză, organizat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în colaborare cu ESU (English Speaking Union) - Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză. Etapa semifinală va avea loc la București, pe 15 martie, iar naționala se va desfășura a doua zi, pe 16 martie, la Palatul Parlamentului, București.Din juriul naționalei fac parte, an de an, următoarele personalități: Ambasadorul Marii Britanii la București, Atașatul cultural al Ambasadei SUA la București, Directorul Consiliului Britanic București, inspectorul general de limba engleză din MECTS, reprezentantul Președinției, un specialist în PR, la recomandarea Ambasadorului Marii Britanii la București sau a Președintelui ESU. Din fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României pleacă la semifinală între unu și 10 elevi, în funcție de numărul de înscriși în regiunea respectivă. La semifinală se califică pentru națională 10 concurenți. La etapa internațională de la Londra, care va avea loc în luna mai, la Dartmouth House, va participa câte un concurent din fiecare dintre țările membre ESU din toată lumea. Discursul fiind public, candidații pot să-și invite familia și prietenii, dar sunt acceptați toți cei care doresc să participe, ca public, la acest concurs internațional.La etapa regională merg grupele de vârstă 12-15 ani și 16-20 de ani. Grupa de vârstă 8-11 ani merge până la etapa județeană inclusiv. Discursul s-a construit pe tema generală „The Wisdom of Youth”, tema internațional hotărâtă la ESU Londra, al cărei președinte este Prințul Phillip și al cărei patron este Regina Marii Britanii. Primul președinte al ESU a fost Winston Churchil.Câștigătorul premiului I al etapei internaționale este invitat în toamnă la Buckingham Palace, unde, într-un cadru oficial, Prințul Phillip îi acordă trofeul. Din România au fost an de an câștigători ai unuia dintre cele trei premii, câștigătoarea premiului I din 1998 fiind invitată anul acesta la concursul internațional „The Winner of Winners”.Din Constanța au fost în fiecare an participanți la etapa națională, iar la internațională au fost patru elevi, în 2007 eleva Alexandra Păduraru de la Liceul Internațional de Informatică, coordonată de prof. Melania Păduraru, în 2008, Coralia Alecu și Augustin Adrian Ladar, ambii de la CNMB, coordonați de prof. Florina-Jasmine Niculescu, Augustin obținând locul 4 - mențiune specială, la etapa internațională, iar Coralia locul 9 – mențiune. În 2011, la etapa națională, locul I l-a obținut eleva Ioana Roxana Oltean, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, iar locul 4 l-a obținut eleva Bianca Evelyn Paris, de la CNMB, al căror coordonator este prof. Florina-Jasmine Niculescu. Ioana Roxana Oltean a obținut locul 2 la semifinala Internațională de la Londra, din luna mai 2011.Discursul durează aproximativ 3,5 minute la grupa de vârstă 12-15 și aproximativ 5,5 minute la grupa 16-20. Discursul este urmat de întrebări adresate de către public concurentului. Întrebările împreună cu răspunsurile nu trebuie să depășească două minute și trebuie să fie legate strict de tema concursului și de speech-ul concurentului.