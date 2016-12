Iată ce premii au câştigat elevi de la Şcoala „Dimitrie Cantemir”

Iată ce premii au câștigat elevi de la Școala „Dimitrie Cantemir”

În cadrul proiectului Play Energy, dedicat în fiecare an liceelor și școlilor generale în județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași, competiție ce încurajează copiii de toate vârstele să descopere lumea energiei și a științei, elevele Alma Parasca și Andreea Trandafir, din clasa a VII-a C a Școlii Gimnaziale Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” din Constanța, sub coordonarea profesor Ana Văcărelu, au obținut premiul al II-lea cu proiectul „From Mountains to Beach”.Play Energy este un proiect internațional dezvoltat de Enel în 10 țări (România, Slovacia, Italia, Rusia, SUA, Panama, Brazilia, Costa Rica, Chile și Guatemala). Tema de anul acesta, „Pătrunde în inima energiei”, a ajuns în peste 800 de școli din România, respectiv la 40.000 de copii din țară. Simultan competiției regionale Dobrogea se desfășoară și etapa regională în zonele Banat și Muntenia. Câștigătorii etapelor regionale se confruntă în etapa națională, urmând ca în cursul lunii noiembrie, Enel să desemneze câștigătorii etapei naționale.