Iată ce inaugurează Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Mâine, începând cu ora 11, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” are loc inaugurarea celui mai nou laborator din infrastructura educațională și de cercetare științifică a instituției.Laboratorul de instalații frigorifice navale, singurul de acest fel din România, este realizat în colaborare cu CMA SHIPS, CMA CGM Group și are ca scop crearea condițiilor pentru îmbunătățirea cunoștințelor teoretice și abilităților practice ale personalului navigant în ceea ce privește operarea și întreținerea containerelor frigorifice. Inaugurarea unității de instruire se va face în prezența conducerii Academiei Navale, a reprezentanților CMA Ships și a firmei producătoare de astfel echipamente frigorifice.Laboratorul va avea în compunere trei unități frigorifice ale producătorilor consacrați din domeniu ce echipează containere, CARRIER și THERMOKING, precum și dispozitive și aparate folosite în frigotehnie.În perioada următoare instructorii Academiei Navale vor parcurge un modul de pregătire sub îndrumarea specialiștilor autorizați de producătorii echipamentului.