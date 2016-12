Iată ce film este marele câștigător al Festivalului Sundance

Duminică, 31 Ianuarie 2016.

Filmul american "The Birth of a Nation", având ca subiect revolta din 1831 a unor sclavi negri din Virginia, a obținut principalele premii ale Festivalului de film independent Sundance, fondat de Robert Redford, informează duminică AFP și EFE.Pelicula realizată de cineastul de culoare Nate Parker, care a fost și autor al scenariului, producător și interpret, a câștigat distincția pentru "Cel mai bun film de dramă" și a primit și premiul publicului la aceeași categorie.În plus, a înregistrat și un remarcabil succes în plan financiar, având în vedre că studiourile "Fox Searchlight" au achiziționat cu suma record de 17,5 milioane de dolari drepturile de difuzare pentru "The Birth of a Nation"."Mulțumesc, Sundance, pentru că ne-a oferit o platformă care ne permite să înflorim, în pofida a ceea ce face Hollywood"-ul, a declarat Nate Parker la primirea premiului juriului, făcând astfel o referire clară la polemica legată de lipsa artiștilor de culoare de pe lista nominalizărilor la Oscar din 2016.Premiul juriului pentru "Cel mai bun documentar american" a revenit filmului "Weiner", al lui Josh Kriegman, care relatează încercarea eșuată a lui Anthony Weiner de a reveni în politică în 2013 după ce fusese obligat să demisioneze din Congresul SUA ca urmare a unui scandal sexual.La această categorie, publicul a premiat "Jim: The James Foley Story", un documentar despre reporterul american decapitat în 2014 de gruparea Statul Islamic.