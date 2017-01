Iată cât valorează educaţia elevului român

Iată cât valorează educația elevului român

Luni, 25 Februarie 2013

Valoarea standardului de cost per elev sau preșcolar va fi în acest an de 2.420 lei, cu 190 lei mai mult față de cea din 2012, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern care a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației Naționale.Pe baza standardelor de cost, este stabilită finanțarea pe care o primesc unitățile de învățământ pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și pentru contribuțiile aferente acestora.Totodată, prin proiectul de act normativ se propune alocarea în acest an a unei sume de 301 lei per elev sau preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cele cu evaluarea periodică a elevilor, cât și pentru cele prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii”. Această sumă este cu 37 lei mai mare față de cea de anul trecut.Repartizarea sumelor se realizează luându-se în calcul numărul de elevi fizici pe diferite niveluri de învățământ, medii de învățământ, respectiv urban sau rural, filieră, profil, limba de predare, cu o eventuală ajustare în funcție de densitatea populației școlare sau a elevilor în clasă, pe baza unor coeficienți de diferențiere a costurilor per elev sau preșcolar. Modelul de referință pentru calcularea costului standard îl reprezintă elevul din nivelul de școlarizare gimnazial, filiera teoretică, mediul urban.Pentru unitățile de învățământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare. Totodată, în cazuri excepționale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale sau a celorlalte cheltuieli, pot fi efectuate redistribuiri ale sumelor repartizate.