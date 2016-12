Şi studenţii o iau de… coadă

Și studenții o iau de… coadă

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Luni, 3 octombrie, se dă startul într-un nou an universitar. În timp ce Universitatea Maritimă din Con-stanța va anunța deschiderea cursurilor începând cu ora 10, la Universitatea „Ovidius” același lucru se va petrece o oră mai târziu, în Campus. Tot luni, de la ora 10, are loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2011-2012 la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța. Cursurile Academiei vor fi frecventate, în acest an universitar, de aproximativ 1.800 de studenți, în cadrul celor zece programe de studii de licență și trei programe de masterat acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Sâmbătă, 1 octombrie, Univer-sitatea „Andrei Șaguna” din Constanța își deschide porțile pentru studenții care încep anul universitar 2011 - 2012. Deschiderea festivă are loc în Aula Magna a universității, la ora 11. Studenții și cadrele didactice se vor reîntâlni, iar „bobocii” din anul I vor intra pentru prima dată în contact cu tradițiile șaguniste.