"I’ve got the Power", la Harlequin

Teatrul SEMN prezintă, în premieră, la Harlequin din stațiunea Mamaia, comedia „I’ve got the Power”. Este un spectacol despre nuanțele puterii, despre ce înseamnă să fii la putere, în care personajele femei, bărbați, deopotrivă, tânjesc să dețină controlul. Constănțenii pot urmări piesa „I’ve got the Power”, mâine, 12 noiembrie, începând cu ora 21. Din distribuție, fac parte actorii Mădălina Pe-trencu, Gabriel și Carmen Montescu, Edy Petre și Cristian Savin.